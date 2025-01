Ile Maurice: Des poubelles entassées dans des salles de sport délabrées

Perplexe et choqué. C'est le sentiment du député Khushal Lobine après avoir inspecté le complexe sportif de Paillotte, mardi. Alerté par des habitants de la région et des lanceurs d'alerte à la municipalité de Vacoas-Phoenix, il a tenu à venir constater par lui-même l'étendue des problèmes.

Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'il est confronté à une telle situation. «La semaine dernière, j'ai visité le complexe municipal de Palmerstone et le constat était tout aussi lamentable. Les issues de secours sont bloquées, la ventilation y est quasi inexistante, le bâtiment est délabré et il y a des infiltrations d'eau partout», déplore-t-il. Il indique que l'alerte a été donnée principalement par des femmes qui y pratiquent le squash. «Leur terrain était inutilisable, envahi par des poubelles neuves entassées les unes sur les autres.»

C'est un scénario similaire qu'il a vu à Paillotte. «L'école maternelle municipale est fermée alors que l'aire de jeux pour enfants, encore en bon état, reste inutilisée», s'étonne-t-il. En entrant dans le gymnase, il a découvert avec stupeur une quantité impressionnante de poubelles neuves empilées, une fois de plus, sur un terrain de squash. Kushal Lobine s'interroge sur la présence de ces poubelles en ces lieux. *«Les habitants m'ont expliqué qu'on leur a fait comprendre que la distribution était terminée. Pourtant, nous nous retrouvons aujourd'hui avec quelque 5 000 poubelles - voire plus - entreposées dans ces centres.» *

Pire encore, une odeur nauséabonde flotte dans l'air en raison de la présence de rats morts. «Où sont les autorités compétentes en matière de santé et de sécurité ? Où sont les services d'incendie ? Ces produits sont inflammables et représentent un véritable danger.» Déterminé à faire la lumière sur cette affaire, le député de la circonscription de La Caverne-Phoenix (no 15) poursuivra ses visites surprises. «Je vais inspecter l'ensemble des complexes sportifs de la région. J'ai déjà exigé l'ouverture d'une enquête par le ministère des Collectivités locales et j'interpellerai le gouvernement à ce sujet au Parlement. Il est impératif de savoir qui a obtenu le contrat pour ces poubelles, combien cela a coûté et pourquoi elles n'ont pas été distribuées. Ce gaspillage de fonds publics doit cesser.»

Interrogé à ce propos, le maire de Vacoas-Phoenix, Mike Mungur, a tenu à apporter des précisions. «Nous avons distribué des poubelles à l'ensemble des habitants de la ville, couvrant ainsi les six wards. Les centres municipaux ont été utilisés comme points de distribution.» Il rappelle que Vacoas-Phoenix est l'une des plus grandes villes du pays, avec une population estimée entre 115 000 et 120 000 habitants. «La distribution est toujours en cours. Certains habitants se rendent directement à la mairie pour en faire la demande et nous retirons alors les poubelles des lieux de stockage à Palmerstone et Paillotte.»

Le maire annonce également la mise en place de task forces en prévision des prochaines fêtes religieuses. «Toutes les associations liées aux kovils, mosquées et temples recevront gratuitement deux poubelles.» Il précise, par ailleurs, que des établissements scolaires bénéficieront aussi de ces équipements. *«Nous en fournirons aux collèges, aux écoles primaires ainsi qu'aux organisations non gouvernementales de la région.»

Concernant la fermeture de l'école maternelle de Paillotte, Mike Mungur explique qu'elle résulte d'un manque d'élèves. «Il n'y avait que trois ou quatre enfants inscrits. Nous avons donc pris des dispositions pour qu'ils puissent être accueillis à l'école de Solférino.»