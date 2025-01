Guinée: Le Récit 'Ce jour où nous fûmes excisées' de Dr Zalikatou Diallo présenté et dédicacé

La Bibliothèque américaine de l'université Général Lansana Conté de Sonfonia a servi de cadre ce mercredi 29 janvier 2025 à la cérémonie de présentation et de dédicace du Récit de Dr Zalikatou Diallo intitulé "Ce jour où nous fûmes excisées" édité par Mamou Édition.

La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités dont des anciens ministres, des anciens députés, des écrivains et autres hommes de lettres, des défenseurs des droits de l'homme, de l'ancien premier ministre Tidiane Soiré, de représentants des institutions internationales notamment la représentante résidente du système des nations unies (SNU) et celui de l'UNFPA, le recteur de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia, etc.

L'ouvrage "Ce jour où nous fûmes excisées" est un récit poignant de 19 pages, retraçant des étapes douloureuses d'un groupe de 8 jeunes filles victimes d'excision à Mamou. Ainsi, Dr Zalikatou Diallo trempe sa plume pour dire stop à cette pratique traumatisante.

Avec cette publication, elle porte le plaidoyer pour l'abandon définitif de l'excision, l'éradication des mutilations génitales féminines (MGF). À cet effet, elle exhorte le gouvernement gambien à retirer le texte ré-autorisant l'excision qui serait un recul regrettable.

Ancienne ministre et ancienne députée de la 9e législature, l'auteure de l'ouvrage "Ce jour où nous fûmes excisées", Dr Zalikatou Diallo, épouse Traoré, la cinquantaine, médecin généraliste a vu le jour à Kankan en République de Guinée. Elle est co-auteure d'un ouvrage sur l'art culinaire et "Femmes de Guinée, osons et ôtons les oeillères" édité par harmattan-Guinée et paru en avril 2023.