Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Une première conférence s'ouvre ce lundi à Brazzaville

Le Palais des congrès de Brazzaville accueillera, le 3 février, la première conférence sur l'assainissement urbain en République du Congo, sous le haut patronage du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

L'initiative portée par le ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier réunira les principaux acteurs engagés dans la gestion des déchets et la préservation de l'environnement urbain.

Face aux défis croissants liés à l'urbanisation rapide, la gestion efficace de l'assainissement en milieu urbain devient une priorité nationale. La conférence vise à poser les bases d'une politique durable en la matière, avec pour ambition de bâtir des villes résilientes et écologiquement viables.

Parmi les participants, il y aura les autorités locales et déconcentrées, les organisations du système des Nations Uunies, l'Union européenne ainsi que divers experts et partenaires techniques. Ces acteurs vont conjuguer leurs efforts pour identifier des solutions adaptées aux réalités locales et tracer les perspectives d'un assainissement urbain efficace et inclusif.

Vers une meilleure gestion des déchets urbains

La problématique de l'assainissement en République du Congo reste un défi majeur, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets, l'accès à des infrastructures modernes et la sensibilisation de la population. Cette conférence ambitionne donc de définir des stratégies concrètes pour améliorer la situation, notamment à travers des réformes institutionnelles, le renforcement des capacités et la mobilisation des financements.

Ce grand rendez-vous marque une étape clé dans la réflexion sur l'avenir des villes congolaises et pourrait déboucher sur la mise en place de programmes structurants visant à réduire l'impact environnemental des déchets et promouvoir une économie circulaire.

Avec l'implication des différents partenaires nationaux et internationaux, cette première conférence sur l'assainissement au Congo ouvre la voie à une transformation durable des communes du pays, pour un cadre de vie plus sain et plus attractif.