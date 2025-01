Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Une mission d'évaluation de la Banque mondiale attendue à Brazzaville

Conduite par le spécialiste principal en protection sociale, Joachim Boko, la délégation de la Banque mondiale (BM) séjournera du 3 au 14 février dans la capitale congolaise. Cette mission devrait accélérer la mise en oeuvre du programme des filets sociaux, notamment le lancement de la nouvelle phase de transferts monétaires aux familles vulnérables.

L'arrivée de la délégation de la BM s'inscrit dans le cadre de l'appui à la mise en oeuvre du Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes (PSIPJ), financé par l'institution de Bretton Woods à plus de 83,7 milliards F CFA (133 millions de dollars). Les émissaires de cette institution s'entretiendront avec les autorités de tutelle, y compris surtout avec les animateurs du PSIPJ sur les avancées réalisées avant de visiter les marchés Soukisa, dans le cinquième arrondissement, Ouenzé, et Total, dans le deuxième arrondissement, Bacongo.

Les deux marchés domaniaux sont sélectionnés pour un programme pilote sur la petite enfance avec l'aménagement des espaces devant abriter des crèches et garderies d'enfants au profit des femmes exerçant autour des lieux. La descente sur le terrain va permettre aux visiteurs d'évaluer les résultats des efforts entrepris en faveur de cette initiative, dont le but est de contribuer à l'amélioration de l'accès aux services de développement de la petite enfance de qualité pour les femmes, leurs enfants et les familles vulnérables.

Durant ces dix jours, la mission va examiner l'état d'avancement de la mise en oeuvre des activités et préparer la revue à mi-parcours du projet ; travailler avec la partie congolaise sur l'identification et l'aménagement des espaces pour l'installation des crèches pilotes sur la petite enfance ; procéder au lancement de la collecte de données pour un diagnostic exhaustif de l'emploi en République du Congo ; et lancer les consultations avec les parties prenantes sur la préparation d'une feuille de route pour les paiements numériques des transferts monétaires.

Lancé officiellement en juillet 2024, le PSIPJ vise à fournir une aide d'urgence aux ménages touchés par la crise sanitaire et économique provoquée par la covid-19 et à accroître l'accès des ménages ainsi que des jeunes pauvres et vulnérables aux filets sociaux dans les zones d'intervention retenues. Celui-ci prévoit la création du Fonds national de solidarité de l'Agence de gestion du registre social unique, de l'Agence nationale d'insertion, de l'économie sociale et solidaire. Il est également prévu le financement des transferts monétaires pour des activités génératrices de revenus au profit de 2000 ménages vulnérables, le volet formation en auto-emploi de 33 000 jeunes à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie dans le Niari, et Ouesso dans la Sangha, ainsi que de 2600 jeunes aux divers métiers techniques et professionnels.