Maroc: Fès-Meknès - Appel aux jeunes entrepreneurs pour s'impliquer davantage dans la dynamique tous azimuts que connait la région

Fès — Le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Mouaad Jamai a appelé; jeudi, les jeunes investisseurs à s'associer à la dynamique tous azimuts que connait la région Fès-Meknès, en perspective des échéances footballistiques 2025-2030 et au-delà.

Les jeunes investisseurs sont les véritables acteurs de cette dynamique, a souligné M. Jamai qui intervenait lors d'une rencontre avec les jeunes investisseurs de la région dans le cadre des rencontres de consultations initiées par la wilaya de Fès-Meknès, en s'attardant sur le contexte de l'investissement et les fondements de base des orientations stratégiques en la matière sur le plan régional.

Après avoir rappelé que l'investissement public au niveau de la région a atteint 84 milliards de Dh entre 2015 et 2023, le responsable territorial a indiqué que les fondements des orientations stratégiques consistent en la mise en oeuvre du nouvel modèle de développement (NMD), avec quatre axes stratégiques, le pacte national pour l'investissement 2022-2026, le schéma régional d'aménagement du territoire vision 2042 et la vision de développement régional 2022-2027, prévoyant 340 projets d'un investissement global de plus de 29 MMDH.

Le wali qui a souligné le positionnement stratégique de Fès-Meknès en plein coeur du Royaume et à la croisée des couloirs d'échanges économiques, a relevé que les évènements footballistiques 2025-2030 offre une occasion majeure pour booster l'investissement public et créer des opportunités d'affaires, faisant état de la projection de création de 5.200 chambres touristiques, le renforcement de l'offre Animation et Divertissement, le renforcement des compétences, le développement de la mobilité, la santé et l'éducation et l'activité liée au BTP.

Mettant l'accent sur l'importance majeure de l'eau pour la capitale spirituelle, fondée et construite autour de cette denrée vitale, M. Jamai a souligné l'importance des projets lancés et programmés pour redynamiser la ville de Fès à tous les niveau à travers notamment l'ambitieux projet de la vallée de savoir, qui porte sur le réaménagement de l'oued Dhar Mhraz et ses environs de manière intelligente avec la finalité de l'intégrer dans le tissu urbain.

Le responsable a cité également les différents chantiers en cours pour l'amélioration du cadre de vie au niveau de Fès, la valorisation du capital humain, la Green Médina visant à doter cet espace historique d'énergie propre à partir d'une ferme solaire, les efforts déployés pour repenser l'héritage millénaire et le patrimoine unique de la ville autour de l'eau outre la mise à niveau des principales avenues.

De son côté, le président de la région Fès-Meknès, Abdelouahed Al Ansari a mis l'accent sur la détermination du conseil régional à investir dans la jeunesse en contribuant à la création des conditions idoines en sa faveur de manière à lui permettre de contribuer à l'édification du Maroc de demain, ajoutant que plusieurs projets ont été programmés ou réalisés par le conseil dans ce sens.

Al Ansari a souligné l'importance majeure accordée par le conseil régional à la formation, en tant que clé d'accès des jeunes au marché de l'emploi, citant notamment la création de la citée des métiers et des compétences, la contribution à la création et la mise à niveau d'instituts de formation professionnelle outre ses actions pour appuyer l'investissement dans la région et la création d'opportunités d'emploi.

Il s'agit entre autres, a-t-il précisé, de l'appui aux entreprises installées au parc Fès Shore en les incitant à créer des emplois au profit des jeunes, la création du Technoparc de Fès ainsi que le projet de Fez Smart Factory, créé au sein de l'université Euromed de Fès (UEMF) pour un investissement global de plus de 111 MDH et dédié à l'industrie 4.0, ainsi que la création d'un fond spécial dédié au soutien aux projets et l"'emploi et le projet d'appui à l'acquisition du foncier dédié aux entreprises.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence notamment des représentants de la CGEM de Fès-Meknès, de la chambre régionale de commerce, d'industrie et de services et du Centre régional d'Investissement (CRI), des jeunes investisseurs de la région ont mis l'accent sur la nécessité de redoubler d'efforts en matière de renforcement de l'attractivité de la capitale de la région sur le plan touristique en renforçant l'offre d'animation, la mobilité et l'infrastructure de base.

Il a été procédé également à la présentation de la banque de projets "sectoriels" adaptée aux spécificités de la région Fès-Meknès, réalisé par le Centre Régional d'Investissement Fès-Meknès, en partenariat avec les acteurs privés et publics nationaux et régionaux concernés.