Maroc: Dakhla - Coup d'envoi du championnat national scolaire d'échecs et de badminton

Dakhla — Le Coup d'envoi du championnat national scolaire d'échecs et de badminton a été donné, jeudi à Dakhla, sous le signe "Le sport scolaire pour des élèves épanouis".

S'inscrivant dans le cadre du programme annuel du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, cette manifestation sportive est organisée en coopération avec la Fédération royale marocaine du sport scolaire (FRMSS) et en coordination avec l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab et la Direction provinciale d'Oued Eddahab.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de la promotion du sport scolaire au ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et du Sport, Abdeslam Mili, a indiqué que ce championnat intervient dans le cadre du programme national du sport scolaire, ajoutant que la pratique de ce type de sport se renforce désormais dans les écoles à travers les différentes régions du Royaume.

M. Mili, qui est également président délégué de la FRMSS, a fait savoir que de nombreux élèves ont déjà participé à des compétitions internationales, notamment les Jeux olympiques scolaires, soulignant que l'objectif de ce championnat est d'encourager la pratique sportive scolaire en tant qu'une pépinière de champions.

Pour sa part, le président du jury du championnat national scolaire d'échecs, Youssef Bari, a indiqué qu'environ 40 élèves issus de différentes régions du Royaume prennent part au jeu d'échecs, notant que le tournoi se déroule au système suisse en sept rondes à la cadence Fischer de 15 minutes.

M. Bari a souligné que de telles compétitions ouvrent la voie à l'émergence de talents capables de représenter le Maroc dans les championnats sportifs à l'échelle continentale et internationale.

De son côté, le directeur de l'AREF de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Faouzi, a souligné l'importance d'organiser ce championnat sportif scolaire, notamment dans deux disciplines sportives, de plus en plus prisées, à savoir les échecs et le badminton, notant qu'outre l'aspect sportif, ce championnat constitue également une occasion pour faire découvrir aux élèves les potentialités touristiques dont regorge cette région.

Le Championnat national scolaire d'échecs et de badminton, auquel participent environ 170 élèves, constitue une opportunité importante pour les élèves désireux de mettre en avant leurs talents pour prendre part aux futures compétitions sportives, aux niveaux international et continental.