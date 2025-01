Maroc: La République du Yémen salue le rôle pionnier de SM le Roi Mohammed VI dans la consolidation des bases du développement en Afrique

Rabat — La République du Yémen a salué, vendredi à Rabat, le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la consolidation des bases du développement durable sur le continent africain et le raffermissement des fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité, en réponse aux aspirations des peuples africains en matière de progrès et de prospérité.

Le ministre yéménite des Affaires étrangères et des Expatriés, Shayea Mohsen Al-Zindani a loué, lors des travaux de la sixième session de la Commission mixte Maroc-Yémen, les efforts du Royaume du Maroc visant à ancrer un partenariat africain avec les différents espaces continentaux et les Etats agissants sur des bases solides et saines.

Dans ce contexte, M. Mohsen Al-Zindani a salué les trois initiatives pionnières que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a lancées en faveur de l'Afrique, à savoir l'Initiative Royale pour faciliter l'accès des Pays du Sahel à l'Océan Atlantique, le Processus des États Africains de l'Atlantique, et le Projet de gazoduc Nigeria-Maroc.