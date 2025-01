Maroc: Cour d'appel de Ouarzazate - Ouverture de la nouvelle année judiciaire

Ouarzazate — La Cour d'appel de Ouarzazate a abrité, jeudi, la cérémonie officielle d'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2025, l'occasion de présenter le bilan des activités au niveau de cette circonscription judiciaire

Placé sous le thème "Efficacité judiciaire : renforcer la confiance et la crédibilité", cet événement a été l'occasion de mettre en lumière les efforts des différentes composantes du système judiciaire et de présenter les principales orientations et perspectives de la nouvelle année judiciaire.

Dans son intervention, la première présidente de la Cour d'appel de Ouarzazate, Rachida Abdenbi. a mis l'accent notamment sur les efforts de lutte contre la corruption, la transparence des procédures, l'amélioration de l'accès à l'information, le développement des plateformes numériques et le renforcement des capacités juridiques des magistrats à travers l'organisation de formations régulières.

Elle a salué les résultats positifs et la performance distinguée des tribunaux de la circonscription judiciaire de Ouarzazate au cours de l'année écoulée, mettant en lumière les efforts consentis en matière de traitement des affaires et d'efficacité judiciaire.

Dans ce cadre, Mme Abdenbi a passé en revue le bilan de l'activité générale de la circonscription de la Cour d'appel de Ouarzazate au titre de l'année 2024, précisant que quelque 51.910 affaires ont été jugées par les différents tribunaux relevant de la circonscription judiciaire de Ouarzazate au cours de l'année 2024, soit 107,52% des affaires enregistrées.

Et de préciser que la diminution du nombre d'affaires enregistrées de 53.638 en 2023 à 48.276 en 2024 soit une baisse de 9,99 %, a engendré par conséquent une baisse du reliquat de 1.446 affaires par rapport à 2023.

Les différents tribunaux relevant de cette circonscription judiciaire ont veillé au respect du droit constitutionnel à un jugement rendu dans un délai raisonnable, en ce sens que 1.305 affaires civiles ont été jugées dans un délai de moins d'un an, soit 95,67 % du total des affaires civiles, et 3.291 affaires répressives ont été jugées dans un délai de moins d'un an, soit 98,53 % du total des affaires répressives courantes, a-t-elle détaillé.

De son côté, le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Ouarzazate, Mohamed Mounir El Idrissi, a souligné que la tenue de cette audience solennelle est une occasion de passer en revue le bilan des activités des différents tribunaux relevant de cette circonscription judiciaire au titre de l'année 2024, de présenter le plan d'action 2025 ainsi que d'examiner les moyens et les outils permettant d'améliorer l'efficience judiciaire et de développer l'action de toutes les composantes du système judicaire.

M. El Idrissi a, par ailleurs, qualifié de positif le bilan des activités du parquet général près cette Cour, faisant savoir que le taux de traitement des plaintes et des procès-verbaux durant 2024 s'élève à 99,9%.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment des gouverneurs des provinces de Ouarzazate, de Zagora et de Tinghir, de représentants du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, de la présidence du Ministère public et du ministère de la Justice, ainsi que d'élus et des personnalités judiciaires, civiles et militaires.

A l'issue de cette cérémonie, une visite a été effectuée au stand organisé à l'occasion des Journées portes ouvertes de la Cour d'appel de Ouarzazate visant à faire découvrir au grand public ses activités et ses services administratifs et judiciaires.