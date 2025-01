Maroc: Tanger - Conférence sur la protection des données dans la profession d'avocat

Tanger — La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a organisé, vendredi à Tanger, une conférence régionale sur la protection des données personnelles dans l'exercice de la profession d'avocat.

Organisée en partenariat avec le Club des avocats, cette rencontre a été l'occasion de présenter la composition et les prérogatives de la CNDP, ainsi que les interactions entre la loi régissant la profession d'avocat et la loi 09.08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Lors de cette rencontre, les participants ont mis en avant l'importance du respect de la vie privée et de la protection des données personnelles, qui constituent des droits fondamentaux garantis par la Constitution, précisant que les avocats, dans leur mission de défense des droits des citoyens, manipulent quotidiennement des informations sensibles, ce qui les engage à respecter des principes stricts de confidentialité.

Les discussions ont également mis en avant les différents types de données considérées comme personnelles, telles que l'adresse, le numéro de téléphone, les photos et vidéos, les enregistrements vocaux, ainsi que les informations relatives à la santé, aux origines et aux croyances religieuses, notant que la protection de ces données est essentielle pour garantir les droits des individus et prévenir tout usage abusif.

Bien plus qu'un droit fondamental, la protection des données représente aussi un enjeu économique majeur, ont relevé les intervenants, ajoutant que la sécurisation des informations personnelles renforce la confiance entre les citoyens et les institutions, un élément clé pour le développement économique et la transition numérique.

L'un des points centraux de cette conférence a également été l'analyse de la complémentarité entre la loi 09.08 et les dispositions régissant la profession d'avocat, notamment en ce qui concerne le secret professionnel, la gestion des informations sensibles, ainsi que la durée de conservation des données avant leur suppression.

Les représentants de la CNDP ont également présenté la composition et les missions de la commission, mettant en avant son rôle dans la régulation de l'utilisation des données personnelles, la sensibilisation des acteurs concernés et la mise en place de dispositifs de contrôle garantissant le respect de la législation en vigueur.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la semaine de la protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée, qui se tient du 27 au 31 janvier à travers le Royaume.

Initiée en commémoration du "Data Privacy Day", célébré chaque année le 28 janvier au niveau mondial, cette semaine vise à marquer la quinzième année de la mise en place de la loi n°09-08.