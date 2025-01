Maroc: Le pays et le Yémen réaffirment leur volonté de développer la coopération dans les divers domaines

Rabat — Le Royaume du Maroc et la République du Yémen ont réaffirmé, vendredi à Rabat, leur volonté de développer la coopération dans les divers domaines.

Cette position a été exprimée lors de la sixième session de la Commission mixte Maroc-Yémen, présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre yéménite des Affaires étrangères et des Expatriés, Shayea Mohsen Al-Zindani.

A cette occasion, M. Bourita a salué la profondeur des relations fraternelles ancrées unissant les deux pays et les deux peuples frères, soulignant la volonté du Royaume de donner une plus forte impulsion à ces relations dans divers domaines et de les étendre à des horizons plus larges.

Il a, également, passé en revue les potentialités dont jouissent les deux pays et l'importance de les fructifier et d'en tirer profit de manière optimale.

De son côté, le ministre yéménite a fait part de sa fierté de visiter son deuxième pays, le Royaume du Maroc, réaffirmant la volonté du Yémen de prospecter tous les moyens visant à renforcer, développer et diversifier la coopération entre les deux pays, pour englober divers domaines au service des intérêts communs des deux parties.

Par ailleurs, M. Al-Zindani a félicité, au nom de son pays, le Maroc pour l'accueil de la Coupe du monde 2030, dans le cadre d'une organisation conjointe avec l'Espagne et le Portugal, considérant qu'il s'agit là d'un "honneur pour l'ensemble des pays arabes".

Les entretiens tenus par les deux ministres ont porté, notamment, sur l'évaluation du processus de coopération bilatérale et son développement, ainsi que sur l'échange des points de vue sur les questions arabes, régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont relevé avec satisfaction la convergence des points de vue dans ce sens.