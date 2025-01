Ile Maurice: Se redonner le moral

Après un premier écrémage, on aborde les 16es de finale de la MFA Cup désormais. Ce vendredi, deux rencontres sont au programme. Le coup d'envoi des deux joutes sera donné à 18h30. Au stade St-François-Xavier d'abord, Entente Boulet Rouge/ Riche-Mare Rovers sera aux prises avec GrandeRivière-Noire West Coast. Les Rovers ont l'occasion de s'offrir un bol d'air frais, d'autant que leurs performances en Super League sont loin d'être satisfaisantes et que le spectre de la relégation plane toujours.

Les Mates de Pointeaux-Sables et la Gaulette Shark ont tous les deux mal négocié leur dernière sortie en championnat. Il s'agira désormais de se rattraper dans cette phase à élimination directe. Port-Louis Black Horns, qui voguait tranquillement jusqu'ici, a été surpris au terme de sa dernière sortie et a été battu. Les Portlouisiens tenteront de se remettre de cet accro contre le Centre technique national François Blaquart.

Pamplemousses SC est dans les temps pour le moment. Les Nordistes demeurent des candidats plus que crédibles dans la course au titre. A priori, ils ne devraient pas rencontrer de difficultés contre Rivière-du-Rempart Star Knitwear. Ce dernier demeure jusqu'ici la seule équipe à n'avoir toujours pas enregistré le moindre succès en championnat. Le duel promet d'être déséquilibré. Pour sa part, AS Rivière-du -Rempart (D1) sera aux prises avec Faucon Flacq SC (D2). Les deux équipes ont montré des choses intéressantes ces derniers temps

L'ASPL 2000 aura l'avantage contre PlaineMagnien Star SC. Les Portlouisiens s'appuieront notamment sur leur expérience contre une équipe issue du championnat régional, mais qui a beaucoup d'arguments à présenter sur le pré. Les U17 de l'Académie de Liverpool devront se surpasser contre l'US Beau-Bassin/Rose-Hill. Le club des villes soeurs est en forme actuellement et aura l'avantage dans cette explication. Plutôt équilibré, le match entre Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers et US Trouaux-Biches verra deux équipes complètement lâchées dans leur championnat respectif tenter de remonter la pente.

Deux équipes de Super League, à savoir La Cure Waves et Petite-Rivière-Noire FC, chercheront aussi à retrouver le sourire. Il faut dire que leur dernière sortie n'a pas été un franc succès. Mangalkhan SC sera aux prises avec AS Vacoas/ Phoenix. Les deux adversaires traversent une saison peu prolifique pour le moment. Même chose pour Tranquebar Dalton et Savanne SC. Les deux adversaires dans ces 16es de finale, sont en position de relégable dans leur ligue respective. Cercle de Joachim, archifavori pour remporter la Super League pour la deuxième année consécutive, partira avec un sérieux avantage contre l'AS Quatre-Bornes. Les Rodriguais de St-Etienne affrontent le High Performance Center U20. La rencontre promet d'être très disputée.