Ile Maurice: Discipline renforcée et absentéisme en forte baisse vs fronde syndicale

À la tête de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL) avec son adjoint, le capitaine Jean Hubert Noël depuis le 12 décembre, Gassen Dorsamy a été l'un des orateurs le troisième jour de la Mauritius Maritime Week Conference 2025. Il a été invité à élaborer sur le développement soutenable du port lors de cette semaine maritime organisée par Transport Events, du 21 au 23 janvier, à l'hôtel Ravenala Attitude.

Depuis que le tandem Dorsamy-Noël est en poste, la CHCL est en ébullition puisque leur mandat est d'en améliorer les performances. Pour y parvenir, l'accent est mis sur la discipline et l'optimisation de la gestion des effectifs. Ainsi, après avoir réuni des employés, des mesures strictes ont été mises en place pour renforcer la discipline et sanctionner les manquements. Fait noté : Depuis, l'absentéisme est passé de 120 employés absents en décembre à seulement dix, avec une meilleure gestion des affectations de grues. Depuis ce mois-ci, une allocation soutenue par quart de travail est en place, pour permettre une amélioration notable de l'efficacité opérationnelle.

Concernant le terminal à conteneurs, le démantèlement des trois plus anciennes grues Hanjung s'est achevé, toujours ce mois-ci. Il ressort également que le retard d'une semaine observé dans les opérations portuaires le mois dernier a progressivement été réduit à une journée, puis à un seul quart de travail, avec une reprise normale des opérations attendue dans les prochains jours.

Il nous revient également que trois des quatre principales compagnies maritimes de conteneurs - Maersk Line, MSC et PIL - ont décidé de ne pas appliquer les surcharges de congestion initialement prévues pour décembre 2024. Tous les conteneurs d'importation destinés à Maurice qui avaient été transbordés dans d'autres ports régionaux, ont été acheminés avec succès à PortLouis avant la fin de l'année dernière. Maersk a rouvert les réservations pour l'exportation en janvier, après une suspension depuis novembre due à la congestion portuaire.

Le nombre de mouvements hebdomadaires de conteneurs, qui avait chuté de 25 % depuis novembre 2024, a enregistré une hausse de 18 %. Depuis début 2025, le nombre de mouvements de conteneurs par semaine a atteint 11 000, contre 7 500 l'année précédente, soit une amélioration de 47 %. De plus, avec plus d'effectifs, le temps d'escale des vraquiers transportant du charbon, notamment pour le déchargement, est passé de six à trois jours et demi.

Sauf que l'administration Dorsamy, réputée comme rigoureuse, est déjà source de contestation syndicale par le biais d'une lettre adressée au Bureau du Premier ministre. La Port-Louis Maritime Employees Association reproche au principal concerné de ne pas les consulter, mais de s'entretenir directement avec les employés, et va jusqu'à déplorer le non-respect de l'accord collectif par le directeur général de la CHCL.

Rappelons que ce n'est pas la première fois que la manière de gérer de Gassen Dorsamy est source de protestation par le milieu syndical de la CHCL, une entreprise privée de l'État, unique opérateur de manutention des conteneurs à Port-Louis et des cargaisons générales et en vrac, qui, rappelons-le, est pourvoyeur de 1 370 emplois et collaborations. Sa direction avait été également contestée en 2015, mais Gassen Dorsamy qui avait rejoint la CHCL depuis 2012, a mené l'entité jusqu'en 2017.

Son retour en décembre, choix du Premier ministre, Navin Ramgoolam, a pour objectif de remettre de l'ordre à la CHCL et de renforcer la position de Port-Louis en tant que hub maritime régional de premier plan. Pour cela, la poursuite des efforts en matière d'infrastructure et de gestion des effectifs, dans le dialogue, demeure essentielle.