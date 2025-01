Sénégal: Saint-Louis/Gouvernance de proximité et gestion des déchets municipaux - Les populations invitées à s'impliquer mais de manière concertée

La gestion des déchets incombe à tous les Sénégalais et nécessite qu'on y travaille de manière concertée. C'est ce qu'a fait savoir le Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, qui a présidé hier, jeudi, une journée de concertation à Saint-Louis sur la gouvernance de proximité et la gestion des déchets municipaux. Il s'est engagé aussi à soutenir et renforcer les collectivités territoriales pour une meilleure gestion des déchets tout en encourageant l'économie circulaire.

Les rencontres de concertation témoignent d'une volonté collective de bâtir un avenir durable et inclusif pour le Sénégal, pour ainsi reprendre les propos du Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana qui a présidé hier, jeudi, une journée de concertation dans la capitale du Nord. « Elles mettent l'accent sur la concertation, la construction, la participation et, surtout, l'écoute de l'ensemble des parties prenantes du secteur de la gouvernance locale, de la décentralisation et du développement territorial », a-t-il rappelé.

Après une première rencontre organisée à Saly, les 29 et 30 octobre 2024 et qui avait réuni les exécutifs locaux sur les problématiques spécifiques des collectivités territoriales et sur les Pôles Territoires et une seconde rencontre tenue les 09 et 10 décembre 2024, lors de laquelle ils avaient échangé autour du thème « Gouvernance foncière et vision Sénégal 2050 : vers une gestion durable et inclusive des territoires » ; cette troisième rencontre a porté sur la thématique : « la gouvernance de proximité et la gestion des déchets municipaux ».

« Ce troisième thème est essentiel pour construire des collectivités résilientes, inclusives et durables. La gouvernance de proximité n'est pas simplement un principe administratif ; c'est un véritable état d'esprit qui cherche à impliquer chaque citoyen dans les décisions qui impactent leur vie quotidienne et leur environnement. La gouvernance de proximité est au coeur même de notre action gouvernementale. Elle incarne la volonté de rapprocher l'administration des citoyens, tout en favorisant la participation active de chacun à la construction de son environnement et de son avenir », a fait savoir M. Fofana.

L'autorité ministérielle a rappelé que les administrateurs de proximité, les cadres de concertation et les régies de quartier constituent les piliers de cette approche. Ils sont, a-t-il ajouté, les acteurs de terrain, les premiers interlocuteurs des populations, et les garants du dialogue et de la coopération. « Ils jouent un rôle essentiel pour identifier les besoins, transmettre les préoccupations et garantir la mise en oeuvre des politiques publiques à l'échelle locale », a-t-il déclaré avant d'expliquer que « les administrateurs de proximité, tels que les délégués de quartier et les chefs de village, jouent un rôle crucial dans ce cadre.

Ils sont les premiers interlocuteurs des citoyens et servent d'agents de transmission entre les différentes échelles de décision. En renforçant leurs compétences et en leur fournissant des outils adaptés, nous pouvons assurer une meilleure réactivité aux besoins locaux. Aujourd'hui, nous devons discuter de la manière dont nous pouvons mieux soutenir ces acteurs essentiels dans leur mission ». Il a rassuré que le Ministère demeurera attentif aux recommandations de cette journée de concertation et s'efforcera de traduire les besoins et aspirations des acteurs en actions concrètes.

C'est ainsi qu'il s'est engagé à soutenir les collectivités dans ces initiatives et à plaider en faveur de politiques publiques qui favorisent une décentralisation effective ainsi qu'une gestion efficiente des ressources. Chaque idée partagée, chaque expérience vécue, nous rapproche un peu plus de notre vision commune : un environnement sain et durable pour nos concitoyens. Il les a invités à poursuivre cet élan, à renforcer la collaboration et à transformer leurs engagements en actions concrètes. « Ensemble, nous avons le pouvoir de faire de nos collectivités des modèles de propreté et de durabilité », a-t-il conclu.