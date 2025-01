Burkina Faso: Sciences de la santé Les choses de l'anesthésie chirurgicale que vous devez savoir

En chirurgie, l'anesthésie est extrêmement importante ! La plupart des gens savent peu sur l'anesthésie. Beaucoup de gens auront toutes sortes de préoccupations au sujet de l'anesthésie avant de subir la chirurgie. L'anesthésie n'est-elle pas aussi simple qu'une injection ? Vais-je ne pas me réveiller après l'anesthésie ? Ai-je mal à la taille pour une anesthésie ? Ce sont entre autres questions que l'on se pose. Médecin anesthésique de la Croix-Rouge chinoise qui vient en aide à la 6e équipe médicale du Burkina Faso, Wang Jinwen de l'Hôpital du premier peuple de Shanghai, hôpital de Jiuquan en Chine répond pour vous à ces questions.

L'anesthésie est-elle terminée avec une seule injection ?

Il existe de nombreux types d'anesthésie. Pour la mise en oeuvre concrète de chaque type d'anesthésie, vous devez choisir selon le type d'opération du patient, l'état physique du patient lui-même et le niveau du médecin anesthésie et d'autres facteurs. Mais quel que soit le type d'anesthésie, l'anesthésie n'est pas aussi simple qu'une injection. Avant la mise en oeuvre de l'anesthésie, un accès veineux est d'abord établi pour le patient, c'est-à-dire une administration de liquide intraveineux.

Les signes vitaux du patient sont surveillés. Ensuite, l'anesthésie est administrée par le médecin anesthésiste selon le mode d'anesthésie déterminé. Une fois que le médecin anesthésiste commence à anesthésier le patient, il reste à ses côtés. Il est constamment attentif aux signes vitaux du patient, gère les situations imprévues rencontrées pendant l'opération et protège la vie du patient. Il y a donc un bon dicton selon lequel « le chirurgien traite, l'anesthésie garde la vie ».

Est-il possible de se réveiller après l'anesthésie ?

L'anesthésie est la perte temporaire de la sensation de tout ou partie de l'organisme de la personne par des médicaments ou d'autres méthodes. Il est souvent utilisé dans les opérations chirurgicales et autres. L'objectif fondamental est de garantir au patient l'absence de douleur, mais la véritable anesthésie est beaucoup plus que cela. L'anesthésie est méthodiquement divisée en anesthésie locale et générale. Pendant l'anesthésie locale, le patient est éveillé et peut percevoir tout ce qui l'entoure. Il n'est pas question de savoir s'il peut se réveiller ou non.

Et l'anesthésie générale quand la conscience du patient disparaît, il n'a aucune mémoire du processus d'anesthésie entier, en même temps que le patient ne respire pas, il y a le besoin d'une machine d'anesthésie pour aider la ventilation du patient a assuré l'oxygénation. Ce type d'anesthésie convient à tout type de chirurgie. Le patient n'a aucune douleur, comme s'il dormait. Le médecin anesthésiste cessera d'utiliser les médicaments anesthésiques en fonction de la progression de l'opération. Avec le métabolisme des médicaments, le patient récupère graduellement la respiration autonome et la conscience après la fin de la procédure, et retourne au service après que le patient soit éveillé. Par conséquent, la réponse à savoir si elle se réveillera après l'anesthésie est évidente.

L'anesthésie à la taille provoquera-t-elle des douleurs à la taille ?

La plupart des douleurs lombaires sont dues à une blessure au muscle lombaire pendant la ponction lombaire. La deuxième cause peut être une hernie de disque lombaire ou une tension lombaire avant la ponction. Avec le temps postopératoire, la douleur causée par la ponction diminue lentement jusqu'à disparaître.

A-t-on une perte de mémoire après l'anesthésie générale ?

Il n'y a aucune preuve scientifique que la mémoire diminue après l'utilisation de l'anesthésie générale et que le cerveau devient stupeur. Certains patients pensent que la mémoire après l'anesthésie générale est affaiblie et que la mauvaise humeur est principalement liée à des facteurs tels que le stress chirurgical, les troubles neuroendocriniens, les troubles du sommeil et l'état physique de base. En outre, l'utilisation répétée et répétée de l'anesthésie générale peut affecter le développement du système nerveux chez les enfants de moins de trois ans en raison du développement imparfait du système nerveux. Les patients âgés ou atteints de maladies cérébrales graves peuvent présenter des troubles cognitifs après une longue période d'anesthésie générale.

Pourquoi le jeûne préopératoire est-il nécessaire et l'eau interdite ?

La grande majorité des opérations, exigera le jeûne préopératoire, l'interdiction de l'eau, dont le but principal est de prévenir l'asphyxie ou la pneumonie par inhalation provoquée par la réaction de vomissement au cours de l'opération. En effet, il existe un risque d'étouffement, de toux, de vomissements en cas d'irritation de la gorge lors de l'intubation trachéale et de l'extubation chez les patients anesthésiés. Dans des conditions normales, notre corps dispose de certains mécanismes de protection réflexe pour empêcher que les aliments non digérés dans l'estomac ne reviennent. Mais sous anesthésie, ce réflexe disparaît.

Et les aliments et l'eau généralement consommés doivent passer un certain temps avant d'être complètement digérés et vidangés, avant de rester partiellement dans l'estomac. Si le jeûne d'eau n'est pas interdit, il y a de fortes chances que le vomissement pénètre dans la trachée et provoque l'asphyxie. En outre, si le contenu du reflux gastrique n'est pas éliminé à temps, il peut entrer dans les poumons et causer des complications telles que l'infection des poumons et l'atélectasie.

