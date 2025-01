Burkina Faso: Carnet d'audience - Le Ministre en charge de la Communication a reçu l'Ambassadrice de Cuba au Burkina Faso

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a reçu en audience, l'Ambassadrice de Cuba au Burkina Faso, Son Excellence Madame Nadieska Navarro Barro EMBAJADORA, ce vendredi 31 janvier 2025 à Ouagadougou.

La diplomate cubaine est venue d'abord faire la connaissance du ministre récemment porté à la tête du département et lui souhaiter une très bonne mission. Elle a aussi profité de l'occasion pour inviter le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO à participer à un colloque international sur la Communication politique et les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) appliquées aux pays du Sud.

Pour elle, c'est un sujet d'actualité et d'une importance pour les pays du Sud. Elle est donc venue comme émissaire des organisateurs de ce colloque qui se tiendra du 17 au 19 mars 2025 à la Havane.

En retour, le Ministre en charge de la Communication a donné une réponse positive à la requête. Dans l'espoir que le Ministre ira à Cuba avec une délégation du Burkina, la diplomate voit en cette visite l'opportunité d'élargir et d'approfondir les relations entre le Burkina et Cuba notamment la coopération sur le plan de la Culture et de la Communication.