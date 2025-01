Madagascar: Corentin Martins, nouveau sélectionneur de Madagascar

L'ancien international français Corentin Martins a été nommé sélectionneur de Madagascar. Il a pour mission de qualifier les « Barea » à la Coupe du monde 2026.

« Les objectifs sont de court terme, j'ai signé un an avec la sélection », a expliqué Corentin Martins lors d'une conférence de presse. « On va essayer d'atteindre cet objectif qui paraît inimaginable, aller avec Madagascar en Coupe du monde », a-t-il ajouté, lors de cette présentation au stade Barea d'Antananarivo.

Prochains matchs officiels en mars

Après quatre journées, Madagascar occupe actuellement la troisième place du groupe I des éliminatoires, à deux points des Comores. Le Ghana et le Mali composent également la poule. Les premiers de chaque groupe se qualifient directement, alors que les meilleurs deuxièmes devront passer par des barrages. Corentin Martins a quelques semaines pour prendre en main son groupe. Les prochains matchs officiels de Madagascar auront lieu en mars contre la République Centrafricaine et le Ghana, dans le cadre des cinquième et sixième de la phase de qualification.

« Aujourd'hui, nous commencerons à contacter des joueurs de l'ancienne équipe ainsi que ceux que je juge aptes à être sélectionnés. Il est crucial de rassembler autant de joueurs talentueux que possible pour obtenir les meilleurs résultats et convaincre ceux qui ont la nationalité malgache de contribuer significativement pour ces matchs », a déclaré l'entraîneur.

Les Malgaches avaient réussi à disputer la CAN 2019 en Égypte pour la première fois de leur histoire. Ils avaient atteint les quarts de finale avec Nicolas Dupuis comme coach. Corentin Martins a déjà dirigé des sélections africaines avec la Libye et la Mauritanienne. Il sort de deux expériences en Algérie, dans les clubs du Paradou et au CR Belouizdad.