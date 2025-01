Cameroun: Vente groupée de cacao à Bioka - 202 tonnes vendues à 5.000 fcfa/kg, 1,01 milliards fcfa engrangés

Lors d'une vente groupée organisée sous la supervision du ministère du commerce, les producteurs de cacao du village de Bioka, situé dans la région du Mbam, ont réalisé une performance exceptionnelle. Avec 202 tonnes de cacao de grade 1 vendues à 5.000 Fcfa/kg, ces agriculteurs ont engrangé un total de 1 milliard 10 millions de Fcfa, directement et sans intermédiaire. Cet événement marque une étape importante pour le secteur agricole local et démontre l'efficacité des initiatives de vente collective.

Une initiative porteuse pour les producteurs locaux

La vente groupée est une stratégie de plus en plus adoptée pour permettre aux producteurs de mieux valoriser leurs récoltes. En se regroupant, les agriculteurs de Bioka ont pu négocier des prix plus avantageux et éviter les intermédiaires, souvent accusés de réduire les marges bénéficiaires des producteurs. Grâce à cette initiative, chaque kilogramme de cacao a été vendu à 5.000 Fcfa, un prix bien supérieur à celui offert par les acheteurs traditionnels.

Le ministère du commerce a joué un rôle clé dans l'organisation de cette vente. En supervisant l'événement, il a assuré la transparence des transactions et garanti que les producteurs reçoivent leur dû sans retards ni complications. Cette collaboration entre les autorités et les agriculteurs est un modèle à suivre pour d'autres régions productrices de cacao.

Des retombées économiques significatives

Avec 1 milliard 10 millions de Fcfa encaissés, cette vente a des retombées économiques immédiates pour les producteurs de Bioka. Ces fonds permettront d'investir dans de meilleures techniques agricoles, d'améliorer les conditions de vie des familles et de renforcer la durabilité des exploitations. De plus, cette réussite pourrait inciter d'autres villages à adopter le modèle de la vente groupée, renforçant ainsi l'autonomie des producteurs locaux.

Le cacao de grade 1 : un atout majeur

Le succès de cette vente repose également sur la qualité du cacao produit à Bioka. Le cacao de grade 1 est reconnu pour son arôme riche et ses fèves bien fermentées, ce qui en fait un produit très prisé sur le marché international. En misant sur la qualité, les producteurs de Bioka se positionnent comme des acteurs clés dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du cacao.

Perspectives d'avenir

Cette réussite ouvre de nouvelles perspectives pour les producteurs de cacao de la région. En renforçant les initiatives de vente groupée et en continuant à produire du cacao de grade 1, ils pourront accéder à des marchés plus lucratifs et améliorer durablement leurs revenus. Le soutien du ministère du commerce et d'autres partenaires sera essentiel pour pérenniser ces efforts.

En conclusion, la vente de 202 tonnes de cacao à 5.000 Fcfa/kg à Bioka est une preuve tangible du potentiel des producteurs locaux lorsqu'ils sont bien organisés et soutenus. Cette initiative mérite d'être célébrée et reproduite à plus grande échelle.