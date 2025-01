Le ministre de la Justice Ousmane Diagne a procédé hier, jeudi, à l'inauguration du palais de justice de Diourbel en présence du gouverneur et des autorités judiciaires. Le ministre Ousmane Diagne explique que la présence massive des populations témoigne de l'intérêt et la considération que sont portés à la justice et au-delà aux institutions de la République. Dans la foulée, il a annoncé la création d'un tribunal de grande instance à Mbacké.

« Ce palais qui accueille le tribunal de grande instance et le tribunal départemental est le symbole d'une nouvelle ère pour la justice sénégalaise. En effet, est-il besoin de rappeler qu'à la suite de son accession à la magistrature suprême, l'une des premières décisions majeures de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, a été de consacrer l'édition 2024 de la Journée nationale du dialogue national à la réforme et la modernisation de la justice. Au premier rang des recommandations des assises est la nécessité de faire des efforts structurels en faveur de la justice, notamment au financement des ressources humaines et des infrastructures ». a-t-il dit.

Et de poursuivre : « La prise en charge de cette recommandation apparaît à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050 articulé autour de 4 axes, à savoir gouvernance et engagement panafricain, aménagement du territoire et développement rural, capital humain et justice sociale, économie compétitive et création d'emplois. La nécessité de doter notre système judiciaire d'infrastructures dignes de son rang est une préoccupation largement partagée par les pouvoirs publics et les différents segments de la société. A cet égard, une exécution efficiente et rigoureuse d'un programme de modernisation des infrastructures du ministère de la Justice pourrait grandement y contribuer ».

Le ministre de la Justice relèvera aussi que « Le palais de justice dont l'inauguration nous vaut la cérémonie d'aujourd'hui est inclus dans le lot. Il est prévu la construction d'un palais de justice à Mbacké qui est le 2ème département le plus peuplé, selon les résultats du dernier recensement démographique réalisé par l'ANSD, et qui doit accueillir un tribunal de grande instance. La mise en service du palais de justice de Diourbel permettra aux acteurs concernés de bénéficier d'un cadre de travail propice à leur épanouissement et d'être mieux armés pour rendre une justice beaucoup plus efficiente ».

Il faut noter que, depuis quelques années, les locaux du tribunal de grande instance sont logés dans des bâtiments qui ne sont pas prêts à accueillir des juridictions. Pour le Garde des Sceaux, « Cette situation de précarité sera bientôt dépassée une fois que l'aménagement du nouveau palais sera effectif ». Le ministre de la Justice a invité enfin les différents personnels en service, principalement les chefs de juridictions, à oeuvrer inlassablement la préservation de ce bel ouvrage.