Sénégal: 9eme édition de la journée « setal sunu reew » - L'Eglise catholique de Dakar appelle à une participation active

La province ecclésiastique de Dakar invite tous les fidèles catholiques à participer activement à la 9ème édition de la Journée nationale de mobilisation citoyenne « Setal Sunu Reew », qui se tiendra le samedi 1er février 2025, sous le thème « Setal sunu gox mooy sunu karaangue».

Dans un communiqué daté du 30 janvier, Abbé Augustin Thiaw, secrétaire de la Conférence épiscopale qui regroupe les évêques du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau rappelle que cette noble initiative, portée par Son excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, rappelle aux Chrétiens leur devoir de gardiens de la Création, comme l'enseigne le Livre de la Genèse: « Le Seigneur prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde (Gn 2, 15) ».

Le communiqué estime ainsi que cette responsabilité biblique trouve aujourd'hui un écho particulier dans notre engagement citoyen. Pour concrétiser cet engagement collectif, l'Eglise du Sénégal recommande à toutes les paroisses et communautés d'organiser des activités de nettoyage dans les lieux de culte, aux alentours et dans les quartiers respectifs, de sensibiliser les fidèles sur l'importance de la propreté et de la sécurité; de mobiliser les mouvements d'action catholique et les associations; de participer aux activités organisées dans leurs localités.

« En tant que Communauté Catholique, nous sommes appelés à être des témoins actifs de la préservation de notre environnement et de la construction d'une société harmonieuse. Cette mission s'inscrit parfaitement dans la démarche de cette journée nationale de mobilisation » a fait savoir la source. Et d'ajouter : « plus qu'une simple action ponctuelle, la propreté de notre environnement est intimement liée à notre dignité humaine et à notre témoignage chrétien. C'est pourquoi nous vous exhortons à vous mobiliser massivement, pour faire de cette journée un moment fort de notre engagement citoyen et de notre foi en action.