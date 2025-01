Sénégal: Réhabilitation du centre Guinddi - La protection des enfants vulnérables renforcée

La cérémonie officielle de réception des travaux de réhabilitation du Centre Guinddi a été co-présidée par Madame Maïmouna Dièye, Ministre de la Famille et des Solidarités, et Madame Nour Salman, Ambassadrice de Turquie au Sénégal. Cette initiative, menée par l'Agence de Coopération et de Coordination Turque (TIKA), marque une avancée significative dans l'amélioration des infrastructures dédiées à l'accueil et à la protection des enfants en situation difficile. Le Centre Guinddi est une structure d'accueil placée sous la tutelle du Ministère de la Famille et des Solidarités.

Il a pour mission d'assurer la protection et l'intégration des mineurs en difficulté, en leur offrant un cadre sécurisant et un accompagnement adapté. Le centre intervient principalement dans le retrait et la réinsertion des enfants victimes de maltraitance, l'assistance aux jeunes filles en danger, ainsi que la promotion de l'éducation alternative pour les enfants non scolarisés ou déscolarisés. Il propose également des services essentiels tels que l'hébergement d'urgence, l'assistance sociale et juridique, ainsi que la prise en charge médicale.

Présente dans 61 pays, la TIKA joue quant à elle un rôle clé dans l'aide au développement à travers des projets concrets et impactants. Son bureau ouest-africain, établi à Dakar depuis 2007, a déjà réalisé 228 projets au Sénégal. Parmi ces réalisations, l'agence avait notamment mis en place en 2019 l'infrastructure du centre d'appel 116 au sein du Centre Guinddi et participé à la rénovation des cuisines et des installations essentielles.

Suite aux dégâts causés par les fortes pluies de 2020 et 2021, la TIKA est de nouveau intervenue pour effectuer des travaux de réhabilitation nécessaires. L'un des chantiers majeurs a concerné la construction d'un mur de 65 mètres destiné à protéger le centre des inondations, garantissant ainsi une meilleure sécurité aux enfants et aux personnels encadrants.

Lors de la cérémonie, Madame Maïmouna Dièye a exprimé sa gratitude envers la Turquie et la TIKA pour leur engagement constant en faveur des enfants vulnérables. Elle a souligné l'importance de ces infrastructures rénovées pour renforcer les capacités du centre et améliorer les conditions d'accueil des bénéficiaires.

Madame Nour Salman, quant à elle, a rappelé l'implication continue de la Turquie dans le développement social au Sénégal. Elle a mis en avant la volonté de son pays de poursuivre cette coopération en faveur de la protection des enfants et du renforcement des structures sociales.

Grâce à cette réhabilitation, le Centre Guinddi pourra poursuivre ses missions dans des conditions optimales. Ce projet illustre la nécessité des partenariats internationaux pour soutenir les initiatives locales en matière de protection sociale et d'inclusion des enfants en situation de vulnérabilité. La cérémonie a été marquée par des échanges constructifs entre les acteurs présents, réaffirmant leur engagement à assurer un avenir meilleur aux enfants accueillis au Centre Guinddi.