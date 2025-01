Afrique: CAN 2025 - La RDC ouvre les hostilités contre le Bénin !

Après le tirage au sort où les 24 nations engagées à la 35ème édition de la Coupe d'Afrique des nations Can Maroc 2025 ont été fixées sur leurs adversaires de poules, la Confédération africaine de football (Caf), a dévoilé le calendrier complet de la compétition. Les Léopards de la République Démocratique du Congo dans le groupe D, ouvrent les hostilités contre les Guépards du Bénin, le 23 décembre 2025, au stade Al Barid, à Rabat, à 20h 30', heure de Kinshasa.

Après le Bénin, ce sera le choc contre les Lions de la Teranga du Sénégal, pour le compte de la deuxième journée, le 27 décembre 2025, au stade Ibn Batouta, à Tanger, sous le coup de 18h, heure de Kinshasa, avant de terminer contre les Zèbres du Botswana, le 30 décembre 2025, au stade Al Barid, à Rabat. Et ce sera la fin de la phase de groupes pour la RDC. Certaines nations dont la Guinée Equatoriale-Algérie, Burkina Faso-Soudan (groupe E) ; Cameroun-Mozambique et Côte d'Ivoire-Gabon (groupe F), termineront cette première étape le 31 décembre, avant d'aller en huitième de finales. Le match d'ouverture va opposer le Maroc, pays d'accueil aux Comores, le 21 décembre 2025.

Ci-après le calendrier complet

-Le 21 décembre 2025 : Maroc-Comores (groupe A) ;

-le 22 décembre : Mali-Zambie (groupe A) ; Egypte- Zimbabwe et Afrique du Sud-Angola (groupe B) ;

-Le 23 décembre 2025 : Nigeria-Tanzanie et Tunisie-Ouganda (groupe C) ; Sénégal-Botswana et RDC-Bénin (groupe D) ;

-Le 24 décembre 2025 : Algérie-Soudan et Burkina Faso- Guinée Equatoriale ; (groupe E) ;

-Le 25 décembre 2025 : Côte d'Ivoire- Mozambique et Cameroun-Gabon (groupe F) ;

-Le 26 décembre 2025 : Maroc-Mali et Zambie-Comores (groupe A) ; Egypte-Afrique du Sud et Angola- Zimbabwe (groupe B) ;

-Le 27 décembre 2025 : Nigeria-Tunisie et Ouganda- Tanzanie (groupe C) ; RDC-Sénégal et Bénin-Botswana (groupe D) ;

-Le 28 décembre 2025 : Algérie-Burkina Faso et Guinée Equatoriale-Soudan (groupe E) ; Cameroun-Côte d'Ivoire et Gabon-Mozambique (groupe F)

-Le 29 décembre 2025 : Maroc-Zambie et Comores-Mali (groupe A) ; Egypte-Angola et Zimbabwe-Afrique du Sud (groupe B) ;

-Le 30 décembre 2025 : Nigeria-Ouganda et Tanzanie-Tunisie (groupe C) ; Botswana-RDC et Bénin-Sénégal (groupe D) ;

Le 31 décembre 2025 : Guinée Equatoriale-Algérie et Burkina Faso-Soudan (groupe E) ; Cameroun-Mozambique et Côte d'Ivoire-Gabon (groupe F).