Cameroun: Pénurie d'interféron au pays - Des patients en attente face à l'hépatite B delta

Le Cameroun fait face à une pénurie critique d'Interféron, médicament essentiel pour traiter l'hépatite B Delta, une maladie virale grave. Depuis plus d'un an, les patients sont confrontés à une rupture de stock persistante, malgré une subvention étatique censée faciliter l'accès à ce traitement vital. Les conséquences sanitaires et financières s'aggravent, tandis que des allégations de détournement et de réseaux parallèles ébranlent le système de santé.

L'Interféron : Un Traitement Vital Hors de Portée

L'Interféron est administré à raison d'une ampoule par semaine (soit 52 par an) pour contrôler l'hépatite B Delta, une infection pouvant entraîner cirrhose ou cancer du foie. Sans ce traitement, les risques de complications mortelles explosent. Malgré une subvention gouvernementale réduisant le coût de 150 000 à 50 000 FCFA par ampoule, le montant annuel reste prohibitif : 2,4 millions de FCFA pour l'Interféron seul, sans compter les examens et médicaments complémentaires.

La CENAME et l'Éternelle Attente des Commandes

La Caisse Centrale d'Approvisionnement en Médicaments Essentiels (CENAME) est au coeur de la polémique. Les patients dénoncent des retards répétés dans les livraisons, malgré des promesses récurrentes. « La CENAME affirme attendre ses commandes depuis des mois, mais rien n'arrive. Nous sommes abandonnés », témoigne un patient sous traitement. Des rencontres avec l'Inspectrice Générale des Services Pharmaceutiques, Dr Kouakap Solange, n'ont donné aucun résultat concret, alimentant colère et désespoir.

Soupçons de Détournement et Réseaux Parallèles

Selon des sources internes, un réseau parallèle détournerait l'Interféron subventionné au profit de patients privilégiés ou de pharmacies le revendant jusqu'à 200 000 FCFA l'ampoule. Ces allégations, si vérifiées, révèleraient une corruption systémique privant des milliers de malades d'un traitement urgent. « Comment expliquer que certains aient accès au médicament tandis que d'autres meurent en silence ? », interroge une association de patients.

Urgence Sanitaire et Mobilisation Citoyenne

Face à cette crise humanitaire, médecins et associations appellent à une transparence immédiate sur la gestion des stocks et à un renforcement des contrôles. Le gouvernement camerounais est pressé d'agir pour rétablir l'approvisionnement et sanctionner les éventuels responsables de détournements. En attendant, des familles s'endettent pour importer le médicament à prix d'or, tandis que d'autres patientent, impuissants.