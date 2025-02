Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 février 2025

Le calendrier complet de la CAN 2025 au Maroc, avec les dates précises des matchs

Qui succédera à la Côte d’Ivoire, titrée en février 2024 ? La prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) est organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. À moins de 11 mois du match d’ouverture, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le calendrier complet de la compétition ce vendredi 31 janvier. Tous les groupes de la phase de poule sont à retrouver ici.

Les Lions de l’Atlas, qui seront les favoris à domicile, joueront le match d’ouverture contre les Comores le 21 décembre à Rabat. La grande affiche du premier tour opposera la Côte d’Ivoire, tenante du titre, et le Cameroun, cinq fois champions d’Afrique. Sénégal-RD Congo, Nigeria-Tunisie et Égypte-Afrique du Sud sont les autres chocs du premier tour. (Source RMC Sport)

Gabon : des médicaments bientôt servis aux patients dans les hôpitaux publics

Pour répondre à une directive ferme du Président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema , relative à l’approvisionnement en médicaments et consommables dans les structures sanitaires publiques, le Ministre de la Santé, le Pr Adrien Mougougou, et sa collègue des Affaires Sociales, Nadine Nathalie Awanang, ont présidé une réunion avec leurs équipes respectives. Objectif : permettre aux patients des hôpitaux publics de bénéficier dans les semaines à venir d’un accès direct aux médicaments nécessaires, sans devoir recourir aux pharmacies privées.

À partir du mois prochain, les médicaments et consommables prescrits seront fournis par les pharmacies internes des hôpitaux, facilitant ainsi l’accès aux traitements. C’est du moins la mesure annoncée par le gouvernement ce vendredi 31 janvier 2025. Une initiative qui vise à réduire les désagréments et les risques auxquels sont confrontées les familles qui doivent se déplacer dans des conditions souvent difficiles, en raison de l’insécurité et des horaires d’ouverture restreints des pharmacies. (Source GabonMediaTime)

Bénin: la Cour condamne le bâtonnier de l’ordre des avocats pour violation de la constitution

Dans une décision rendue ce jeudi 30 janvier 2025 et rapportée par Banouto, la Cour constitutionnelle du Bénin a reconnu le bâtonnier de l’Ordre des avocats coupable de violation du droit à un procès équitable, en lien avec le refus de commission d’office d’avocats dans le cadre du procès de Olivier Boko et Oswald Homeky.

L’affaire a été portée devant la haute juridiction par un certain Yélian Rustico, qui dénonçait une entrave au droit à la défense dans le procès en cours à la CRIET. Selon la requête, le bâtonnier et le président de la chambre de jugement de la CRIET auraient failli à leur devoir en n’assurant pas la représentation des accusés, après la déconstitution en bloc de leurs avocats. (Source beninwebtv)

Cameroun : 1736 compatriotes menacés d’expulsion des USA !

Une situation alarmante se profile pour la diaspora camerounaise aux États-Unis. Selon des informations exclusives, 1736 compatriotes font face à une menace imminente d’expulsion, dans le cadre d’une vaste opération de régulation migratoire lancée par l’administration américaine.

D’après l’enquête approfondie menée par 237online.com, le nombre réel de Camerounais en situation irrégulière serait nettement supérieur aux statistiques officielles. “Il y a au moins 20 000 Camerounais qui vivent aux États-Unis sans papiers”, révèle une source proche du dossier, soulignant l’ampleur véritable de cette crise.

Cette mesure s’inscrit dans une politique plus large visant de nombreux pays africains, dont le Nigeria, l’Égypte, le Rwanda, et la RDC. Les Camerounais concernés sont principalement des demandeurs d’asile déboutés. (Source 237online)

Côte d’ivoire : le Sénat ouvre sa première session de 2025

Le Sénat de Côte d’Ivoire ouvre sa première session ordinaire de 2025 ce 29 janvier à Yamoussoukro, sous la présidence de Kandia Camara. Après une année 2024 marquée par l’adoption de 26 projets de loi, cette rentrée parlementaire intervient dans un contexte électoral clé. La chambre des sages entend jouer un rôle majeur dans la consolidation de la démocratie, la paix et la cohésion sociale.

Le Sénat de Côte d’Ivoire a entamé sa première session ordinaire de 2025 ce 29 janvier à Yamoussoukro. Cette rentrée, présidée par Kandia Camara, marque la reprise des travaux législatifs après une année 2024 dynamique. La réforme constitutionnelle de 2020 fixe désormais deux sessions annuelles, définissant un cadre précis pour le fonctionnement parlementaire. (Source Africa 24)

Madagascar : des eurodéputés s’inquiètent que le FMI finance des projets «dévastateurs» pour l’environnement

Après la société civile, les eurodéputés ont manifesté leur « préoccupation urgente » sur l’utilisation des financements accordés à Madagascar par le Fonds monétaire international, et leurs conséquences écologiques et socio-économiques. Car le président Andry Rajoelina a lancé deux projets routiers potentiellement financés par le FMI, dans le cadre de l'aide pour la « résilience et durabilité »

Après la société civile malgache, 35 députés européens ont adressé une lettre fin décembre à la directrice générale du FMI pour lui faire part de leur « préoccupation urgente ». Issus de formations politiques différentes, ils craignent que cette somme des projets routiers assurés par l’enveloppe budgétaire de 321 millions de dollars concédée au nom de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) serve à financer deux « projets routiers destructeurs » pour les forêts primaires environnantes. Elle devrait être décaissée d'ici à la fin du premier semestre 2025. (Source RFI)

Le président tchadien salue le "départ définitif et complet" de l'armée française

Le président tchadien Mahamat Idriss Deby a salué vendredi le "départ définif et complet" des forces françaises stationnées au Tchad au cours d'une cérémonie organisée à N'Djamena pour ce retrait "historique" marquant aussi la fin de la présence française au Sahel.

Une cérémonie militaire à huis-clos avait déjà entériné jeudi la rétrocession de la dernière base française au Tchad et au Sahel, celle du sergent-chef Adji Kossei, après un désengagement au pas de charge après la rupture surprise de l'accord de coopération militaire entre la France et le Tchad, fin novembre.

Le Tchad était le dernier point d'ancrage de la France au Sahel, où Paris a compté jusqu'à plus de 5.000 militaires dans le cadre de l'opération antijihadiste Barkhane, stoppée fin novembre 2022. (Source VOA Afrique)

Au Sénégal, village après village, la longue lutte contre l’excision

En 2024, des dizaines de villages ont officiellement abandonné la pratique de l’excision, interdite depuis 1999. Le résultat d’une sensibilisation acharnée menée par des militants.

Dans la petite assemblée réunie à la mairie de Dakatéli, dans le sud-est du Sénégal, à une poignée de kilomètres de la frontière avec la Guinée, tous ont la même réaction de gêne et de désapprobation. « Si demain l’excision était à nouveau pratiquée dans le village, nous irions à la gendarmerie », répond après un court silence Tamba Diallo, le chef de cette commune de 5 000 habitants. A première vue, cette déclaration pourrait paraître anodine : depuis 1999, une loi incrimine la pratique de l’excision et de toutes les mutilations génitales féminines, la rendant passible de six mois à cinq ans de prison. (Source Lemonde Afrique)

Le Maroc élu vice-président de la CCP des Nations Unies

Avec son élection à la vice-présidence de la Commission de consolidation de la paix (CCP), le Maroc confirme son ancrage en tant qu’acteur incontournable des efforts de stabilisation en Afrique.

C’est une avancée diplomatique majeure pour le Maroc qui a été élu à la vice-présidence de la Commission de consolidation de la paix (CCP) des Nations Unies pour l’année 2025. L’ambassadeur Omar Hilale, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, assumera cette haute responsabilité, consacrant ainsi l’influence grandissante du Royaume sur la scène internationale, notamment en matière de stabilisation post-conflit en Afrique.

Désigné pour représenter l’Afrique dans ce rôle, le Maroc renforcera sa contribution à l’agenda international de paix et de sécurité. Cette nomination, inédite pour le Royaume, illustre la reconnaissance de ses efforts continus en faveur de la stabilité régionale et de la reconstruction des États fragilisés par les conflits. Elle marque également une étape importante dans la diplomatie proactive menée par Rabat, qui cherche à s’imposer comme un acteur central des initiatives multilatérales en Afrique. (Source apanews)

Togo: Le projet de 20 000 logements à Kpomé-Dalavé en phase d’évaluation

Dans le cadre du projet de construction de 20 000 logements à Kpomé-Dalavé, situé dans la préfecture du Zio, les principaux acteurs impliqués se sont réunis vendredi à Lomé à l’initiative du gouvernement.

Cette rencontre visait à évaluer la faisabilité des infrastructures essentielles, notamment l’assainissement, l’accès à l’eau potable et l’électrification du site.

Selon Gbati Kossi Ouadja, secrétaire général du ministère de l’Urbanisme : « Les études de faisabilité ont permis de poser les premières bases, mais il était important de vérifier que les options proposées pour l'assainissement, l'approvisionnement en eau potable et l'adduction en énergie électrique soient adéquates et réalisables sur le site. » (Source togonews)