Tunisie: Vacances de février - Conseils pour une conduite sécuritaire en période de conditions climatiques difficiles

L'Observatoire national de la sécurité routière a appelé, ce vendredi, tous les usagers de la route à prendre toutes les précautions nécessaires lors de leurs déplacements et à respecter strictement les règles de circulation, à l'occasion des vacances du premier trimestre, qui se dérouleront du 3 au 9 février 2025.

Dans un communiqué rendu public, l'Observatoire a insisté sur la nécessité d'adopter une conduite prudente et de respecter les principes de sécurité routière, en particulier face aux conditions météorologiques instables prévues dès ce soir et durant les journées de samedi et dimanche prochains. Des pluies sont attendues dans les régions orientales du centre et du nord, notamment dans le gouvernorat de Kairouan, où elles devraient être particulièrement abondantes, selon les prévisions de l'Institut national de météorologie.

L'Observatoire prévoit une circulation dense sur de nombreuses routes durant ce week-end, de ce vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Il recommande ainsi aux conducteurs de vérifier l'état de leurs pneus, de s'assurer que le pneu de secours et les outils de démontage sont en bon état, et de vérifier le niveau d'huile des freins ainsi que de l'huile moteur. Il est également conseillé de contrôler les essuie-glaces, les phares et de vérifier la présence des équipements de sécurité dans le véhicule, tels que le triangle réfléchissant, l'extincteur et la trousse de premiers secours.

Le communiqué insiste également sur l'importance d'éviter toute distraction, comme l'utilisation du téléphone portable, et de bien vérifier avant d'effectuer une manoeuvre. Les conducteurs doivent également éviter les dépassements interdits et maintenir une distance de sécurité en fonction des conditions de la route et du temps. Des pauses régulières sont conseillées afin d'éviter la fatigue.

En ce qui concerne les véhicules électriques, l'Observatoire rappelle l'importance de vérifier l'autonomie de la batterie afin qu'elle couvre la distance prévue et de localiser les stations de recharge.

L'Observatoire national de la sécurité routière appelle enfin tous les acteurs concernés, ainsi que les médias écrits, audiovisuels et numériques, à renforcer leurs efforts pour protéger les vies humaines et les biens, et garantir ainsi des vacances sans tragédies sur les routes.