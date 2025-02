Tunisie: Signature d'un accord-cadre pour favoriser la migration légale des jeunes tunisiens vers l'Union Européenne

Ce vendredi 31 janvier 2025, un accord-cadre trilatéral a été signé au ministère de la Formation et de l'Emploi entre l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant, l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle et l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, soutenu par l'Union Européenne dans le cadre de l'initiative « Partenariat des Talents ».

Cet accord vise à promouvoir la migration légale entre la Tunisie et l'Union Européenne, tout en facilitant la mobilité des jeunes tunisiens dans le secteur du transport et des services logistiques sur le marché de l'emploi français.

Ce partenariat s'inscrit dans le projet THAMM OF II, qui a pour objectif de renforcer les relations équilibrées entre les pays d'origine et de destination pour la main-d'oeuvre qualifiée. Il ambitionne de créer des opportunités d'emploi en France par le biais de mécanismes de migration circulaire, de travail saisonnier et d'intégration professionnelle des jeunes diplômés tunisiens de la formation professionnelle, notamment dans les secteurs du transport et des services logistiques. Ce projet vise à répondre aux besoins du tissu économique national et international dans ces secteurs clés.