Tunisie: La FTF n'est pas un Etat...

opinion

La réunion entre le nouveau bureau fédéral et le ministre des Sports est bonne à prendre. Protocolaire oui, mais symbolique dans son «timing». Elle est la première action officielle d'un bureau fédéral qui ne s'est même pas installé officiellement. Ce qui veut tout dire.

Dépendance affichée pour la tutelle ? On ne va pas jusqu'à dire cela, mais ce qu'on peut lire et comprendre de cette réunion, c'est qu'elle annonce une continuité de l'approche de Kamel Idir, et même avant lui de Wassef Jelaïel. La FTF n'est plus en conflit et en guerre froide avec le ministère des Sports.

Il y a un respect mutuel avec, bien sûr, quelques zones de nuances et toujours des questions à élucider. Ce n'est pas grave, ce qui est grave, c'est que la relation entre la FTF et le ministère des Sports tourne en bataille, ou au contraire en une «soumission hiérarchique». Les deux instances doivent se compléter et jouer la même partition.

La FTF a besoin de la tutelle financièrement et logistiquement, la tutelle a aussi besoin d'une FTF équilibrée et qui joue son rôle dans un sport aussi populaire que le football. Et par-delà tout, la FTF n'est pas un Etat dans l'Etat. Cette histoire d'autonomie que la Fifa accorde à ses membres a été souvent très mal interprétée. On se souvient comment la FTF et les autres fédérations sportives se sont rebellées, vivant dans leurs «microcosmes» et se permettant tout. La FTF est un organisme public qui appartient à cet Etat, il est sous l'autorité publique comme l'indique la Constitution.

Rien n'échappe au contrôle de l'Etat qui veille sur l'application des règlements en vigueur. Sans, bien sûr, s'immiscer dans les détails de la gestion du football, ni imposer directement tout ce que la tutelle veut. On n'en est pas là. Le ministère des Sports, c'est l'organe fonctionnel et gouvernemental qui applique des choix sportifs et qui contrôle et gère l'ensemble de l'infrastructure sportive avec les municipalités. La FTF n'est pas donc une structure indépendante du paysage sportif. Elle doit être sous le contrôle de l'Etat dans ses dépenses, décisions et procédures.

Et si on changeait une fois pour toutes cette fausse perception de l'autonomie de la FTF (et des autres fédérations)? Collaborer avec la tutelle et les autres organismes publics pour le bien du sport et des sportifs n'est pas une invention. Ça doit être la bonne astuce pour résoudre un tas de problèmes aigus et chroniques qui frappent le football et la FTF. Cette première réunion, aussi protocolaire qu'elle soit, doit être suivie de gestes concrets. Au ministère des Sports aussi de bien jouer son rôle et d'aider la FTF à passer outre sa crise financière. Et aussi à la soutenir sans interférer dans ses affaires courantes. C'est juste un équilibre à trouver. Cela va prendre un peu de temps, mais si la bonne volonté y est, tout ira au mieux.