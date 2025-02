Tunisie: Catherine Ceylac et Fatma ben Saidane dans « Conversation intime » à l'Agora - Une rencontre unique

Un rendez-vous spécial est prévu à l'Agora dans la soirée du 31 janvier 2025 à partir de 19h00 entre la célébrité française du petit écran, Catherine Ceylac, qui, le temps d'un épisode de son programme « Conversation intime », donne la parole à une icône tunisienne du théâtre, du cinéma et de la télé, Fatma Ben Saidane.

C'est sur la scène de la salle de l'Agora que cette rencontre aura lieu entre deux femmes connues : l'une est issue de la télé culturelle française, célèbre pour son émission « Thé ou Café », Catherine Ceylac, qui sera en Tunisie pour cet épisode spécial de « Conversation intime », et la comédienne Fatma Ben Saidane, qu'on ne présente plus.

La rencontre s'annonce sous le signe de l'émotion et de la surprise. Catherine Ceylac plonge d'une manière rétrospective et en immersion dans sa carrière d'actrice, grandement accomplie. Différents aspects, une multitude de rôles marquants, des films classiques et des pièces de théâtre incontournables seront évoqués. Cette conversation lève le voile sur une véritable personnalité tunisienne, entre émotions, moments tendres, échanges édifiants, anecdotes partagées. Une manière de rapprocher l'actrice de son public et de lever les voiles sur des détails, probablement méconnus du grand public autour de son savoir - faire et de sa vocation d'actrice.

Sa condition de femme actrice, son amour pour la scène, sa relation à ses admirateurs, à ses acolytes et à la création de ses chefs- d'oeuvre seront évoqués pour le public présent. Plus de 50 ans de carrière ! Les difficultés de son métier seront également dévoilées dans un portrait tracé, et ce pendant 90 min.

Le travail de Catherine Ceylac est désormais accessible en Podcast. Après son émission de télévision «Thé ou café», connue par toute une génération, son public la retrouve toujours dans un format « entretiens » très prisés par son audimat comme par ses invités. Par son charisme, son tempérament unique et sa voix reconnaissable, elle séduit toujours.