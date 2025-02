Tunisie: Le Président de la République rappelle et insiste - «Chaque responsable doit avancer selon les dispositions claires de la Constitution»

La Tunisie nouvelle est mise sur les rails dans l'objectif clair et évident de répondre aux attentes du peuple tout en étant au diapason de l'esprit de la révolution du 17 décembre 2010 qui est venue concrétiser la volonté de garantir l'équité sociale et la justice entre toutes les catégories de la société tunisienne.

Le Président de la République a toujours mis en exergue cette démarche, aussi bien dans son projet, rendu public dès le lendemain de 2010/2011, que dans son approche pour la gestion des affaires du pays juste après son accession à la magistrature suprême en 2019 et encore plus après la mise en place du processus du 25 juillet 2021.

Cette approche est confirmée et renforcée suite au plébiscite accordé par une majorité écrasante des Tunisiennes et des Tunisiens qui ont réélu le 6 octobre 2024, à 90,7%; le Président Kaïs Saïed pour un second mandat à la tête de l'Etat.

En effet, fort de ce soutien sans faille de la population, le Chef de l'Etat ne rate aucune occasion pour réitérer sa détermination à réaliser les aspirations du peuple à une meilleure qualité de vie sur un pied d'égalité pour tous et dans le cadre de l'Etat social.

Dans cet esprit, le Président de la République a rappelé, à maintes reprises, que l'Etat doit être uni et fort pour appliquer ses stratégies, mais il a, également, mis l'accent sur le rôle des responsables et des autorités aux niveaux central et régional, dans la mise en oeuvre, justement, du pouvoir central dans le sens où il est logique et utile d'instaurer la cohésion et l'harmonie dans les diverses décisions.

Cette conception vient d'être réaffirmée par le Président Kaïs Saïed, lors de sa rencontre, mercredi, avec le Chef du gouvernement, en insistant sur l'importance d'une action gouvernementale «en parfaite harmonie et en respect des principes fondamentaux de la Constitution tunisienne».

Pour répondre, donc, aux attentes légitimes des citoyens, qui aspirent à des réformes concrètes et à un avenir plus prospère, chaque responsable est tenu d'appliquer scrupuleusement les dispositions claires et explicites du texte de la Constitution.

Le Président de la République fait ces rappels, cette fois-ci, en les plaçant dans le cadre «sacré» de la Constitution afin de leur conférer un caractère contreignant et prioritaire, ce qui place les responsables devant leurs «responsabilités», sachant qu'il s'agit d'une manière de réaffirmer que les temps des prétextes, évoquant de prétendus respects des procédures sont révolus.

Il faut dire que lesdits prétextes sont utilisés selon le gré et l'humeur de ceux qui sont chargés de les mettre en oeuvre. «Chaque responsable doit résoudre les problèmes des citoyens dans la mesure où il est censé représenter l'Etat et veiller à son unité tout en ayant à l'esprit la nécessité de respecter la coordination et la cohésion de toutes ses institutions», assurait en substance le Chef de l'Etat.

Il est utile de mentionner que lors de la prestation de serment par les nouveaux gouverneurs, en septembre 2024, le Président Kaïs Saïed a tenu à affirmer la nécessité de la synchronisation entre les autorités de l'administration centrale et celles régionales et locales.

«A l'avenir, un responsable régional n'a plus le droit de brandir l'excuse d'attente des directives d'en haut pour avancer». D'ailleurs, on citera le contenu de la circulaire de la Présidence de la République à l'intention des gouverneurs insistant sur «le renforcement du rôle des institutions régionales de l'Exécutif» avec la nécessité pour elles d'assurer la relance du développement régional et local dans les divers districts et effectuer le suivi des services publics.

Ainsi, et en conclusion, il convient de rappeler que le Chef de l'Etat est plus que jamais soucieux de garantir une approche efficace loin de tout esprit attentiste dans l'objectif clair de concrétiser les volontés du peuple en vue de confirmer l'entrée de la Tunisie, de plain pied, dans le concert des Nations avancées.