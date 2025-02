Tunisie: De la primauté de la cohésion gouvernementale

Au fronton de l'action gouvernementale, comme défini et rappelé par le Président Kaïs Saïed à chacune de ses rencontres avec le Chef du gouvernement ou avec les ministres, figure la nécessité impérieuse de faire en sorte que cette même action soit imprimée d'une parfaite cohésion.

En plus clair, et le Chef de l'Etat l'a de nouveau précisé mercredi 29 janvier, à l'occasion de son entretien avec le Chef du gouvernement: «Chaque responsable est tenu d'intégrer pleinement l'esprit et les objectifs de la Constitution, tout en respectant ses dispositions claires et explicites».

Le message présidentiel a le mérite et la distinction de la clarté, de la précision et de la transparence: s'il y a un fondement unique et incontournable sur lequel l'action gouvernementale a l'obligation de reposer, c'est bien la Constitution, avec ses dispositions, ses objectifs et aussi les ambitions du peuple que la même Constitution se propose de réaliser.

De plus, le Président met l'accent sur la synchronisation et l'harmonisation de l'action gouvernementale dans le sens de la complémentarité et de l'interdépendance des activités des différents ministères. Et aussi dans les interventions des structures administratives, qu'elles soient centrales, régionales ou locales.

Il en est de même pour les décisions et les mesures que les responsables régionaux ou même locaux sont continuellement incités à prendre sans attendre de recevoir les instructions d'en haut.

Pour le Chef de l'Etat, les décisions à prendre doivent allier le courage, l'audace et l'attachement à la réalisation des idéaux de la révolution.

Elles doivent prendre en considération un impératif fondamental. Il s'agit de répondre par l'affirmative au souci du peuple exprimé haut et fort: bâtir une nouvelle histoire pour la Tunisie sur la base de nouvelles institutions qui cristallisent sa propre volonté et son droit absolu à décider souverainement de son avenir.

Les fondements étant définis clairement dans le texte de la Constitution, les mécanismes de concrétisation des objectifs du processus d'édification et de construction étant arrêtés dans le programme présidentiel sur la base duquel le peuple a renouvelé le 6 octobre 2024 sa confiance au Président de la République, il est aujourd'hui du devoir de tous, en premier lieu les hauts responsables, «d'avancer avec détermination pour répondre aux attentes légitimes du peuple».