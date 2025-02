Tunisie: Le CSS gagne enfin - Le début d'un sursaut

Malgré les difficultés, la victoire de mercredi, même dans la douleur, laisse entrevoir quand même une lueur d'espoir de redressement pour les matches à venir.

Une victoire par 1 but à 0 sur penalty transformé par Firas Sekkouhi à la 76' suite à une faute en pleine surface de réparation sur Amor Ben Ali, expulsion de Baraket Lahmidi ( somme de deux avertissements) et pour Mohamed Dhaoui ( exclu pour agression gratuite sur le gardien Slim Rebai), tels sont les faits saillants d'un match que les Sfaxiens ont remporté dans la douleur contre le Carrelage de Gabès .

« Dans cette période cruciale que traverse le club après la démission du Comité directeur, je ne pouvais pas exiger de mes joueurs plus que les trois points», a déclaré après la fin de la rencontre le coach, Lassâad Dridi. « Ils ont fait preuve de volonté et d'envie de gagner pour renouer avec la victoire après une longue série de défaites et c'est très normal qu'ils étaient un peu sur les nerfs et sous forte pression. Je ne peux que les comprendre», a- t - il poursuivi.

Ce succès a fait revenir le calme dans le camp des "Noir et Blanc" après la grande tempête des mois écoulés, mais ce n'est qu'une petite bouffée d'oxygène et qu'un petit répit, car on ne sait pas quel avenir sera réservé au club. Le porte-parole officiel du club, Jawhar Lâadhar, a opposé un démenti cinglant quant à la possibilité de revenir sur la décision de démission. « Nous avons pris acte de la volonté des supporters sfaxiens qui ont voulu qu'on parte et qu'on laisse la place, a-t-il précisé. Ils ont raison, car les résultats ont été en deçà de toutes leurs attentes et de leurs espérances.

Le CSS a besoin d'une équipe nouvelle de dirigeants , d'une autre stratégie de travail et peut-être aussi d'un projet plus réaliste qui s'étend sur une année ou deux. Nous assurerons au nouveau Comité de direction provisoire le soutien dont il aura besoin pour ouvrir une page nouvelle dans la gestion du club et mettre l'équipe sur les rails après les trois points engrangés mercredi. Nous avons d'ailleurs pris les mesures nécessaires pour lever l'interdiction de recrutement avant le 31 janvier pour permettre de faire quelques recrutements sur le fil».

Ne pas capituler

Devant de telles conditions assez défavorables, voire décourageantes, le message de l'espoir est venu de l'entraîneur Lassâad Dridi. « Je ne suis pas du genre à me dérober ou à capituler quand ça ne va pas, a-t-il confirmé. Je n'ai pas d'autre choix que de continuer ma tâche avec les moyens du bord actuels. Même si on ne parvient pas à renforcer le groupe, je vais piocher un peu plus au niveau des jeunes pour essayer de faire un bon amalgame pour l'immédiat et pour l'avenir. C'est vrai que les trois points empochés contre l'ASG ne nous serviront pas beaucoup pour atteindre la quatrième place tellement l'écart est énorme, mais ils nous sont utiles sur le plan mental pour négocier les matches à venir avec moins de pression et de stress».

On verra dès le match de dimanche contre l'USBG si les espoirs de Lassâad Dridi de voir son équipe chasser le signe indien et capable d'afficher un meilleur visage sont à leur place.