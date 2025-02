Tunisie: EST/Il a fait sa première apparition avant-hier - Mohamed Mouhli, quelle vitesse et quelle percussion !

Faisant son entrée dans la dernière demi-heure contre l'UST, le nouveau milieu offensif, Mohamed Mouhli, impressionne déjà par sa rapidité, mais aussi par son opportunisme dans les 30 derniers mètres.

Mohamed Mouhli, voilà un joueur qui ne perd pas de temps. Le profil adéquat pour un recrutement réussi au mercato hivernal. Débarquant à Tunis le 19 janvier, il a passé avec succès, le lendemain, la visite médicale. Il a signé, par la suite, un contrat de deux ans et demi et a rejoint illico les entraînements.

De son côté, la direction de l'EST a dû attendre la levée par la Fifa de l'interdiction de recrutement pour officialiser, mardi, soit la veille du départ pour Tataouine, l'arrivée du milieu offensif tuniso-belge.

Prêt physiquement et tactiquement

Si l'officialisation de l'arrivée de Mohamed Mouhli a tardé à cause de l'interdiction de recrutement, le joueur, lui, a débarqué à Tunis frais et en forme. Dix jours d'entraînement lui ont suffi pour entrer dans le moule. En témoignent les combinaisons effectuées avec ses camarades, Elias Mokwana notamment. Deux combinaisons avec le Sud-Africain qui ont donné lieu à deux actions des plus dangereuses pour la défense tataouinoise. La première est survenue deux minutes à peine après son entrée sur le terrain. On jouait la 60', quand Mokwana sert Mohamed Mouhli en pleine surface.

Ce dernier prend le temps de contrôler sa balle avant d'adresser un tir puissant, dévié in extremis en corner par le portier adverse. Un petit quart d'heure après, Mouhli était à deux doigts de marquer un but : un centrage de la droite du même Mokwana et le milieu offensif tuniso-belge voit sa puissante frappe repoussée par le poteau droit.

Formé en Belgique, Mohamed Mouhli a fortement impressionné par sa capacité à créer le danger et sa rapidité dans le mouvement. Pour sa première sortie officielle sous les couleurs "sang et or", il a laissé une bonne première impression grâce à deux qualités intrinsèques: la vitesse et la percussion. Sauf que le fameux poteau droit, sur lequel s'est écrasée sa frappe sur coup franc direct des 25 mètres, l'a empêché de couronner son premier match par un but à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire.

Ceci dit, la bonne prestation du nouveau venu n'a pas échappé à l'attention du staff technique : "Tous les joueurs ont sorti un très bon match, y compris les nouvelles recrues. Une bonne prestation face à un adversaire respectable qui a évolué devant son public", a déclaré après la rencontre l'entraîneur adjoint, Chamseddine Dhaouadi.