Maroc: La Bourse de Casablanca, catalyseur clé pour l'investissement et la croissance des entreprises marocaines (Président du Conseil d'administration)

Rabat — La Bourse de Casablanca constitue un catalyseur clé pour l'investissement et la croissance des entreprises marocaines, a affirmé, vendredi à Rabat, le président du Conseil d'administration de la Bourse de Casablanca, Brahim Benjelloun Touimi.

S'exprimant à la clôture de la conférence organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce en partenariat avec la Bourse de Casablanca et la Fédération Nationale de l'Agroalimentaire (FENAGRI), sous le thème "Marché boursier et secteur agroalimentaire marocains : un avenir de croissance et d'expansion", M. Benjelloun Touimi a souligné que la Bourse de Casablanca est une plateforme accessible et sécurisée, appuyée par des infrastructures technologiques robustes et une régulation rigoureuse.

Il a également insisté sur l'importance du financement boursier en tant que levier stratégique de développement, permettant aux entreprises de renforcer leur gouvernance, d'améliorer leur transparence et de bénéficier d'un écosystème entrepreneurial dynamique à l'échelle nationale et internationale.

M. Benjelloun Touimi a, par la même occasion, exhorté les acteurs du secteur à renforcer leurs investissements et leur capacité d'innovation, réaffirmant l'engagement de la Bourse de Casablanca à soutenir un agrobusiness marocain résilient, tourné vers l'international et la croissance durable.

Cette rencontre a été l'occasion pour les dirigeants des entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, comme Mutandis, Cosumar, Dari Couspate et Cartier Saada, de partager leur expérience et leur vision sur le choix stratégique du financement boursier pour soutenir leur croissance.

Elle a également été marquée par la signature de deux protocoles de partenariat pour dynamiser le financement des entreprises industrielles marocaines par le marché boursier.