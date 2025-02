Maroc: Oujda - Colloque régional de la CNDP sur la lutte contre la diffamation et l'extorsion en ligne

Oujda — La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) a organisé, jeudi à Oujda, un colloque régional qui a mis l'accent sur la lute contre la diffamation et l'extorsion dans le sillage de la révolution numérique et la facilité de l'accès au monde virtuel.

Initiée en collaboration avec l'Observatoire marocain de lutte contre la diffamation et l'extorsion, cette rencontre a été axée sur la protection des données personnelles contre la diffamation et le non-respect de la vie privée dans le monde de la presse.

Elle vise à sensibiliser les jeunes quant aux dangers des phénomènes du chantage et de la diffamation en ligne, basés sur l'exploitation abusive des données à caractère personnel.

Des explications ont été fournies à cette occasion sur les efforts déployés au niveau national pour renforcer la lutte contre les abus liés à la diffusion non autorisée et malveillante de données et informations personnelles, ainsi que sur les mécanismes de plainte pour les victimes de ce type de crimes.

Outre l'engagement du CNDP dans la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus à l'ère du développement des nouvelles technologies de l'information, l'accent a été mis sur le rôle de l'Observatoire marocain de lutte contre la diffamation et l'extorsion notamment en ce qui concerne le traitement des questions en lien avec ces deux phénomènes.

Créé il y a moins d'une année, l'Observatoire est une instance civile qui contribue aux efforts visant à faire face à toutes les formes d'utilisation abusive des réseaux sociaux et des plateformes médiatiques.

Les participants à ce colloque régional ont aussi suivi des précisions sur la loi n° 08-09 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la conduite à tenir en cas de diffamation et de chantage, notamment le recours à la justice.

Les droits et obligations de la presse et le rôle des médias dans la sensibilisation à la gravité de ces phénomènes et dans la lutte contre les fake news, étaient également au centre des débats.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la semaine de la protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée, qui se tient du 27 au 31 janvier à travers le Royaume.

Initiée en commémoration du "Data Privacy Day", célébré chaque année le 28 janvier au niveau mondial, cette semaine vise à marquer la quinzième année de la mise en place de la loi n°09-08.