Maroc: M. Bourita réitère la position constante du pays soutenant le Conseil de direction présidentiel en tant qu'autorité légitime au Yémen

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a réitéré, vendredi à Rabat, la position constante du Royaume du Maroc soutenant le Conseil de direction présidentiel, en tant qu'autorité légitime de la République du Yémen.

Intervenant lors d'un point de presse conjoint avec le ministre yéménite des Affaires étrangères et des Expatriés, Shayea Mohsen Al-Zindani, à l'issue de la tenue de la 6e session de la Commission mixte Maroc-Yémen, M. Bourita a souligné que la résolution de la crise yéménite passe par une solution politique durable qui préserve la souveraineté et l'intégrité territoriale du Yémen, sur la base du respect des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment la résolution 2216, de l'initiative du Conseil de coopération du Golfe et ses mécanismes d'exécution, et des recommandations du dialogue national yéménite.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, rejette toute ingérence étrangère au Yémen, particulièrement "le soutien iranien aux milices houthies, qui porte atteinte à la souveraineté du Yémen, contribue à sa déstabilisation et menace son intégrité territoriale et son unité nationale".

M. Bourita a insisté que toute solution "se doit de respecter la volonté des Yéménites, et notamment les autorités légitimes du pays", affirmant que les parties régionales et internationales devraient "aider les Yéménites, et non pas se substituer à eux pour trouver une solution à leurs problèmes".

Le ministre a, dans ce sens, mis en avant l'importance qu'accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI au volet humanitaire de la crise yéménite, rappelant que le Royaume, sur Hautes Instructions Royales, avait apporté une contribution financière à l'occasion de la réunion de haut niveau du Plan d'intervention humanitaire au Yémen en 2021.

La communauté internationale, a poursuivi M. Bourita, devrait assister le gouvernement yéménite légitime à répondre aux besoins du peuple du Yémen frère en apportant l'aide humanitaire nécessaire, soulignant la disposition continue du Maroc à contribuer à tout effort international dans ce sens.