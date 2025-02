Maroc: Une délégation économique libérienne prospecte les opportunités d'investissement à Dakhla-Oued Eddahab

Dakhla — Une importante délégation économique de la République du Libéria, s'est rendue, vendredi à Dakhla, pour explorer les opportunités d'affaires dans la région de Dakhla-Oued Eddahab et examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine de promotion économique du Libéria au Maroc qui a pour objectif de promouvoir le potentiel économique de ce pays au Royaume dans divers secteurs d'activité et de favoriser le développement des partenariats d'affaires gagnant-gagnant entre opérateurs marocains et libériens.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de l'Agriculture du Libéria, Alexander Nuetah, a indiqué que ce déplacement incarne la volonté du Libéria et du Maroc d'établir un partenariat économique solide en explorant de nouvelles voies de coopération, notamment après la signature, récemment à Laâyoune, de plusieurs accords stratégiques dans différents domaines entre les deux pays.

"La région Dakhla-Oued Eddahab est riche d'un potentiel énorme dans les domaines de la pêche maritime et de l'aquaculture", a fait remarquer M. Nuetah, notant que son pays regorge d'un potentiel similaire qui mérite d'être mieux exploité.

Il a, dans ce sens, appelé les investisseurs marocains, en particulier ceux issus de la région de Dakhla-Oued Eddahab, à venir investir dans son pays, notamment dans le domaine de la pêche.

Pour sa part, le vice-ministre de la coopération internationale et l'intégration économique au ministère des affaires étrangères du Libéria, Ibrahim Al-Bakri Nyei, a souligné cette visite a pour objectif d'examiner les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines.

Ce déplacement, a-t-il enchainé, constitue également une occasion pour partager les idées, les enseignements et les expériences dans des domaines d'intérêt commun, notamment l'agriculture et les énergies renouvelables.

De son côté, le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a souligné que cette visite, est l'occasion de passer en revue le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par SM le Roi Mohammed VI.

Il s'agit aussi de présenter les grands projets structurants de la région Dakhla-Oued Eddahab, dont le port Dakhla Atlantique et d'explorer les opportunités d'investissement offertes par la Républiques du Libéria, a-t-il ajouté.

Lors de cette visite, les membres de la délégation libérienne ont eu une rencontre avec le Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Ali Khalil, et le président du conseil régional, El Khattat Yanja, en présence des élus et des membres de la Chambre africaine du commerce et de services.

Ils ont également suivi un exposé présenté par le directeur du Centre régional d'investissement, Mounir Houari, dans lequel il a détaillé, chiffres à l'appui, la remarquable dynamique de développement que connaît la région dans les différents domaines, les grands projets d'infrastructures pour connecter le territoire et libérer son potentiel, ainsi que les opportunités d'investissement dans cette région et les avantages et facilités accordés aux investisseurs et opérateurs économiques.

A noter que la semaine de promotion économique du Libéria au Maroc s'inscrit dans le cadre des actions que le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger met en oeuvre pour accompagner la diplomatie économique du Maroc à l'échelle internationale, à travers l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et ses partenaires.