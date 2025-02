Afrique: FLAM 2025 - Mise en exergue d'un continent connecté, entre histoire et mémoire partagée

Marrakech — Les liens historiques et culturels de l'Afrique, entre histoire et mémoire partagée, ont été mis en exergue lors d'une conférence tenue, vendredi à Marrakech, dans le cadre de la troisième édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM).

Les participants à cette rencontre ont soutenu que l'Afrique a toujours été connectée, notamment à travers les voyageurs et les échanges commerciaux, relevant que l'identité africaine est une construction dynamique, nourrie par les mémoires partagées et les dialogues interculturels.

Ils ont mis en avant la nécessité de réinterpréter l'histoire africaine à travers différentes perspectives, en insistant sur l'importance du modèle caribéen dans la recomposition des identités africaines. L'histoire ne peut être envisagée de manière figée, mais doit intégrer la pluralité des récits et des expériences, ont-ils fait noter.

L'écrivain sénégalais Felwine Sarr a indiqué, à cet égard, que de nombreux historiens africains ont repris la parole après les indépendances, mettant l'accent sur l'importance de la "réimagination" des espaces sociétaux.

Il a souligné que ces efforts de réécriture permettent de porter l'humanité à un autre niveau en favorisant la reprise, la repossession et la restitution des savoirs. Il a également insisté sur la nécessité de recréer des espaces de dialogue intergénérationnels et de revaloriser les objets comme lieux épistémiques encadrant les savoir-être et savoir-faire.

Pour sa part, l'historien sénégalais Mamadou Diouf a insisté sur l'importance de se projeter et de s'imaginer dans le continent africain, notant qu'il est crucial d'éviter les enfermements identitaires.

Il a aussi mis l'accent sur l'importance de structurer un discours historique et identitaire adapté aux enjeux actuels, soutenant que l'histoire doit toujours être envisagée au pluriel afin d'intégrer la diversité des récits et des trajectoires africaines.

De son côté, la journaliste Valérie Marin La Meslée a estimé que le modèle caribéen est fondamental dans toute l'histoire de la pensée africaine, affirmant que le partage des mémoires est essentiel pour que les peuples puissent créer des liens durables.

Les luttes pour la reconnaissance des mémoires jouent un rôle décisif dans la construction des sociétés contemporaines, a-t-elle ajouté.

Devenu un rendez-vous culturel incontournable, la 3ème édition du FLAM, qui se poursuit jusqu'au 2 février, vise à contribuer au rayonnement culturel et artistique de l'Afrique tout en mettant en lumière la richesse de ses littératures et de ses arts.

Le festival consacre également un programme spécial pour les jeunes, en organisant des ateliers d'écriture, des stages et des rencontres littéraires dans les écoles et universités partenaires, afin de promouvoir la lecture et l'écriture auprès des jeunes générations.