Maroc: M. Kayouh tient une réunion avec les professionnels du transport routier national de marchandises

Rabat — Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a présidé, jeudi à Rabat, une réunion du Comité de pilotage du secteur du transport routier de marchandises, avec le troisième groupe des représentativités professionnelles de ce secteur, en présence de responsables du ministère et des établissements publics concernés.

Cette rencontre a constitué "une nouvelle étape" dans le renforcement de la concertation avec les professionnels du secteur, réaffirmant ainsi l'approche participative adoptée par le ministère en vue de "moderniser le secteur et d'accroître sa compétitivité", relève le ministère du Transport et de la Logistique dans un communiqué.

Au cours de cette réunion, il a été procédé à la présentation de l'état d'avancement de la mise en oeuvre des priorités précédemment définies, notamment en ce qui concerne le renforcement des mécanismes du contrôle de la surcharge, ainsi que l'intensification de la coordination entre les différentes parties prenantes afin d'assurer l'application des dispositions du Code de la route.

Les échanges ont également porté sur les principaux défis et dossiers prioritaires pour l'année 2025, rappelle la même source, précisant que la mise en oeuvre du Manifeste de fret en tant que dispositif réglementaire essentiel pour encadrer les opérations du secteur, le renforcement du contrôle de la surcharge, compte tenu de son risque sur la sécurité des usagers de la route et l'infrastructure routière et la compétitivité entre les professionnels, la régularisation de la situation des véhicules dont le poids total en charge est compris entre 3,5 et 19 tonnes, en plus de l'accélération de la mise en oeuvre du programme de renouvellement du parc pour la période 2024-2026, ainsi que le suivi des nouveautés relatives à la modification du Code de la route et ce, dans l'objectif d'améliorer l'organisation du secteur.

Les discussions ont également porté sur "la fiscalité appliquée au secteur du transport routier de marchandises", notamment la proposition de la taxe forfaitaire sur les véhicules, en plus de la nécessité de mettre en place des mesures réglementaires pour encadrer le secteur du transport routier de marchandises pour compte propre, dans le but de limiter les pratiques illégales et de promouvoir une concurrence loyale entre les acteurs du secteur.

A l'issue de cette réunion, M.Kayouh a réaffirmé l'engagement du ministère à poursuivre le travail conjoint avec les professionnels et l'ensemble des parties prenantes, en vue d'instaurer "un écosystème moderne et durable du transport routier de marchandises", contribuant ainsi à la compétitivité de l'économie nationale et au positionnement du Maroc en tant que hub logistique régional et international, conclut le communiqué.