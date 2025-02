Burkina Faso: Initiative présidentielle pour la santé - La construction de centres médicaux communaux lancée à Bérégadougou

Le Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH représentant le Chef de l'État, a procédé ce vendredi, au lancement des travaux de construction des centres médicaux communaux dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour la santé (IPS).

A Bérégadougou, commune située à une dizaine de kilomètre de Banfora (région des Cascades) sortira de terre bientôt un centre médical communal, doté de services d'urgences médicales, d'imagerie, d'une pharmacie, d'un bloc opératoire, d'un service d'hospitalisation, d'un laboratoire, d'une banque de sang, et d'un bloc administratif.

La pose de la première pierre de ces infrastructures marque le lancement de la construction de centres médicaux communaux et de blocs de réanimation et d'anesthésie dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour la santé (IPS), avec pour objectif l'amélioration de l'accès aux soins de santé et la qualité des prestations offertes aux populations.

Il s'agit de réaliser 55 centres médicaux communaux sur les cinq prochaines années sur toute l'étendue du territoire national et 5 blocs de réanimation et d'anesthésie dans les hôpitaux du pays.

Le Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH précise que pour l'année 2025, une vingtaine de centres médicaux communaux, 2 unités d'hémodialyses, 5 blocs de réanimation et 1 institut de coeur seront réalisés ainsi que la mise à disposition de produits innovants pour permettre le diagnostic moléculaire du cancer du sein.

Le Capitaine MEDAH souligne que cette initiative vise à « moderniser les infrastructures de santé tout en renforçant l'offre et la qualité des soins au Burkina Faso pour tous les burkinabè où qu'ils soient (...) et à offrir un meilleur cadre de travail aux agents de santé ». Il invite donc les bénéficiaires à s'approprier cette initiative et à mobiliser les savoirs et les ressources pour sa meilleure mise en oeuvre.

Le Coordonnateur national de l'Initiative présidentielle pour la Santé, Drissa TRAORÉ rappelle que le Chef de l'État fait de la santé une priorité nationale. L'IPS s'inscrit donc dans une vision du progrès et pose les bases d'un système sanitaire performant.

Revenant sur la vision du Président du Faso pour le secteur de la santé, le ministre de la Santé Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU, indique que des réformes audacieuses ont été engagées. Parmi celles-ci, l'allocation de 12% du budget de l'État au ministère de la Santé, l'amélioration des plateaux techniques des hôpitaux, la réduction drastique des coûts de certains examens médicaux, l'acquisition de matériel performant au profit des structures sanitaires du Burkina Faso et l'Initiative présidentielle pour la santé.

Adopté en Conseil des ministres le 3 juillet 2024, l'IPS vise à réformer notre système de santé à travers l'amélioration de l'offre de santé et de l'accessibilité des Burkinabè aux soins de santé, l'amélioration du cadre de travail du personnel.