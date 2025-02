Sénégal: Une institution financière allemande lance un appel à projets pour la protection sociale et la création d'emplois au pays

Dakar — La Facilité Investissements pour l'emploi (IFE), un mécanisme d'investissement créé par la KfW, la banque nationale allemande de développement, a lancé, vendredi, à Dakar, un appel à projets destiné à la protection sociale et à la création d'emplois au Sénégal.

Le but de cette initiative est de "soutenir la réalisation de projets d'investissement à fort impact" dans ces deux domaines, les emplois et la protection sociale, selon un document reçu du ministère sénégalais de l'Industrie et du Commerce, qui est un partenaire de l'Allemagne pour cette initiative.

"Ce sixième appel à projets de l'IFE met l'accent [...] sur la protection sociale", a dit Sönke Siemon, l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal.

Le but de l'appel à projets est de mettre en place des mécanismes et des mesures de protection sociale au Sénégal, a-t-il précisé.

La capacité à générer des emplois et à mettre en oeuvre des mesures de protection sociale fait partie des critères d'éligibilité aux investissements allemands destinés à cette initiative, selon M. Siemon.

Les projets proposés peuvent porter sur l'assurance maladie, la retraite, la "régularisation" des emplois informels ou les emplois destinés aux femmes.

"Cet appel à projets est une opportunité unique pour toutes les structures [éligibles] de notre pays, qu'elles relèvent du secteur public, du secteur privé ou de la société civile", a dit Serigne Guèye Diop, le ministre sénégalais de l'Industrie et du Commerce.

La Facilité Investissements pour l'emploi est un "catalyseur" d'innovations, estime M. Guèye en présidant la réunion de lancement de l'appel à projets en présence de l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal.

Il ne peut pas y avoir d'industrie "sans l'innovation, les idées nouvelles, les concepts nouveaux et les brevets", a signalé Serigne Guèye Diop.

L'initiative allemande vise à promouvoir ces aspects de l'industrie, selon lui.

"Le développement des filières stratégiques, dont l'agro-industrie, les industries manufacturières [...] et les industries extractives sont au coeur de notre politique", a affirmé M. Diop, laissant entendre que les entreprises évoluant dans ces secteurs d'activité sont concernées par l'appel à projets.

"Cela permettra aux entreprises et aux organisations de mettre en place des mesures complémentaires pour les salariés et leurs familles. Quand un employé passe dix, vingt ou trente ans de sa carrière dans une entreprise sans bénéficier d'une pension de retraite ni d'une assurance maladie [...], ça devient très stressant", a dit le ministre de l'Industrie et du Commerce pour mettre en exergue l'utilité de l'initiative de l'IFE.

Il a invité les industriels, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les groupements d'intérêt économique à proposer des projets innovants à la Facilité Investissements pour l'emploi.

Serigne Guèye Diop estime que "la réussite de cet appel à projets repose sur notre capacité à travailler ensemble".

Le portefeuille de l'IFE pour l'appel à projets est de 360 milliards de francs CFA, selon ses dirigeants.

Les entreprises sélectionnées recevront des subventions directes, dont les montants vont varier entre 400 millions et 6 milliards de francs CFA.