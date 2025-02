Tunisie: Etat civil des Tunisiens à l'étranger - Un système numérique pour faciliter les démarches

Le ministère des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Tunisiens à l'étranger a annoncé avoir confié au Centre National d'Informatique ainsi qu'à la Direction des Technologies de l'Information et de la Sécurité Informatique du ministère la mission d'élaborer un plan d'exécution relatif à la sécurisation des échanges numériques des informations liées aux événements d'état civil (mariages, décès, divorces) entre les missions diplomatiques tunisiennes à l'étranger et les services d'état civil en Tunisie.

Ce plan implique également une coordination avec toutes les parties concernées, à savoir la Direction Générale des Affaires Consulaires, la Direction Générale des Affaires Locales et la Municipalité de Tunis, pour en assurer l'approbation et l'adoption dans les plus brefs délais.

Le ministère a précisé que cette initiative permettra aux missions diplomatiques et aux municipalités d'effectuer les mises à jour concernant les événements d'état civil dans un délai de 72 heures.

Cette clarification a été apportée en réponse à une question écrite posée par la députée Noura Chabarek au ministre des Affaires étrangères. Cette question portait sur la possibilité de moderniser le système de l'état civil afin que les citoyens résidant à l'étranger puissent obtenir rapidement des documents officiels actualisés. La réponse a été publiée aujourd'hui, vendredi, sur le site de l'Assemblée.

Il a également été annoncé qu'une réunion de travail conjointe serait organisée dans les prochains jours pour élaborer un plan d'exécution concernant la sécurisation des échanges numériques des actes d'état civil relatifs aux naissances (livret électronique) entre les missions diplomatiques et consulaires à l'étranger et les services municipaux en Tunisie. Ces décisions résultent d'une réunion de travail tenue le 17 janvier dernier au ministère des Technologies de la communication, sous la présidence du ministre des Technologies de la communication, afin de résoudre les problèmes rencontrés par les citoyens résidant à l'étranger dans le cadre du système de l'état civil.

La députée Noura Chabarek avait adressé, le 16 décembre dernier, une question écrite au ministre des Affaires étrangères sur la possibilité de développer le système de l'état civil, permettant ainsi aux officiers d'état civil des missions diplomatiques et consulaires à l'étranger d'intégrer électroniquement les informations relatives aux mariages, divorces, naissances, décès, etc. Ce processus vise à garantir que les citoyens puissent obtenir des extraits de naissance et d'autres documents officiels actualisés et dans les meilleurs délais.

Elle a souligné que cette demande s'inscrivait dans un objectif de modernisation des services publics destinés aux citoyens résidant à l'étranger, en particulier le service d'état civil. Elle a rappelé que les citoyens tunisiens à l'étranger font face à une lenteur dans les démarches de mise à jour des documents d'état civil, en raison de l'attente de l'écoulement d'une année administrative pour la clôture des registres, leur envoi par les missions diplomatiques au ministère des Affaires étrangères, puis leur transmission à la municipalité de Tunis, qui saisit ensuite les informations dans le système d'état civil.

Cette initiative concerne l'ensemble des Tunisiens résidant à l'étranger, dont le nombre dépasse 1,8 million de citoyens. Noura Chabarek a ajouté que de nombreux cas de citoyens nés ou mariés en 2023 n'ont toujours pas été actualisés dans leurs documents officiels, ce qui entraîne un délai d'attente pouvant excéder deux ans.