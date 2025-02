Tunisie: David Lammy invite Kaïs Saïed au Royaume-Uni pour une conférence à Oxford

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce vendredi 31 janvier 2025, au palais de Carthage, David Lammy, ministre britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, en visite de travail en Tunisie.

Dès le début de l'entretien, le président a rappelé la profondeur des relations entre la Tunisie et le Royaume-Uni, qui remontent au XVIIe siècle, bien avant la fondation de l'État husseinite. Il a évoqué les étapes marquantes de cette relation, notamment le traité signé le 5 octobre 1662 entre Hammouda Pacha Mouradite et le roi Charles II, jusqu'à la visite d'État historique de la reine Elizabeth II en Tunisie en 1980.

Kaïs Saïed a souligné que les liens entre les deux pays sont solides et ancrés dans l'histoire, mais que leur coopération, bien que significative, nécessite encore davantage de développement. Il a insisté sur l'importance d'un partenariat élargi couvrant des secteurs clés tels que l'économie, l'investissement, le commerce, la sécurité, l'énergie et surtout l'éducation. Il a mis en avant l'engagement de la Tunisie pour l'enseignement et la création d'un Conseil supérieur dédié à ce domaine, affirmant que la science et la pensée libre sont les premières lignes de défense contre l'extrémisme et le terrorisme.

Le président a également souligné la nécessité d'une nouvelle approche dans la coopération internationale, plaçant l'humain au centre des préoccupations. Selon lui, le monde traverse une transformation profonde, marquée par l'émergence d'une communauté humaine qui dépasse les conceptions traditionnelles des relations internationales et défend des valeurs fondamentales comme la liberté, la justice et la dignité.

Il a ensuite évoqué la situation en Palestine, affirmant que la réaction de la communauté humaine face à la guerre d'extermination et à la privation systématique des droits du peuple palestinien a été plus rapide, plus forte et plus solidaire que celle des institutions internationales classiques. Il a également alerté sur d'autres défis majeurs qui menacent la stabilité régionale, notamment le terrorisme et les migrations orchestrées par des réseaux criminels transnationaux.

Kaïs Saïed a appelé à une coopération renforcée pour démanteler ces réseaux et œuvrer à améliorer les conditions de vie dans les pays d'origine, afin que les personnes contraintes à l'exil puissent retrouver leur patrie dans la dignité et la sécurité.

À l'issue de l'entretien, David Lammy a exprimé son souhait de voir Kaïs Saïed effectuer une visite au Royaume-Uni. Il a notamment évoqué l'opportunité pour le président tunisien de donner une conférence à l'université d'Oxford sur la pensée politique humaniste et son impact à l'échelle nationale et mondiale.