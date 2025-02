Tunisie: Redressement de Tunisair - Le gouvernement passe à l'action

Kamel Maddouri, chef du gouvernement, a présidé ce vendredi 31 janvier 2024 au palais du gouvernement un conseil ministériel restreint consacré à la situation de Tunisair et à l'examen de son programme de restructuration.

Cette initiative s'inscrit dans la vision de la nouvelle Tunisie visant à renforcer l'efficacité de la gestion des entreprises et établissements publics, à améliorer leur gouvernance, à consolider leur équilibre financier, à assurer leur pérennité et à accroître leur performance ainsi que leur compétitivité, à travers un programme fondé sur des objectifs ambitieux et des indicateurs mesurables.

En ouvrant la séance, Kamel Maddouri a souligné l'importance stratégique du secteur du transport en Tunisie, considéré comme un levier essentiel du développement économique et du bien-être social. Il a insisté sur la nécessité d'un encadrement efficace de ce secteur, conformément aux orientations définies par le président de la République, Kaïs Saïed.

Il a également rappelé que Tunisair constitue un symbole de souveraineté nationale et joue un rôle central dans la gestion des priorités du pays, notamment l'organisation des saisons du pèlerinage et de la Omra, le rapatriement des Tunisiens de l'étranger et, en cas de besoin, l'évacuation des citoyens en situation d'urgence.

Le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'urgence de la réforme et de la restructuration de Tunisair, considérée comme l'un des dossiers prioritaires suivis par l'État. Il a souligné que cette réforme doit s'inscrire dans une approche globale de modernisation des établissements publics, reposant sur un nouveau modèle de gouvernance adapté aux besoins de la compagnie en matière de développement et d'efficacité opérationnelle.

Il a également insisté sur la nécessité d'une mobilisation générale de toutes les parties prenantes afin d'identifier des solutions durables permettant à Tunisair de retrouver son rayonnement et de jouer pleinement son rôle dans l'économie nationale. Il a rappelé l'importance de lever les obstacles entravant le bon fonctionnement de la compagnie et d'engager sans délai un plan opérationnel visant à renforcer sa gouvernance.

L'objectif est d'instaurer une gestion efficace des ressources et des capacités de Tunisair, afin de restaurer son équilibre financier à court terme et d'améliorer sa compétitivité. Cette stratégie permettra non seulement d'assurer la pérennité des liaisons actuelles, mais aussi d'ouvrir la compagnie sur de nouvelles destinations prometteuses.

Le ministre du Transport a présenté un diagnostic détaillé de la situation de Tunisair, mettant en évidence les défis auxquels elle fait face, l'état de sa flotte, ses besoins prioritaires pour 2025 ainsi que les objectifs attendus. Il a également exposé les efforts entrepris pour améliorer sa rentabilité et les solutions envisagées pour rétablir son équilibre financier.

À l'issue des discussions, le conseil a adopté plusieurs mesures à court terme afin de garantir le respect des engagements financiers de Tunisair, d'améliorer la qualité de ses services et de renforcer sa compétitivité. Il a également chargé le ministère du Transport d'élaborer un plan de restructuration de la compagnie et de le soumettre à un conseil ministériel avant la fin du mois de mars 2025.