Algérie: Ballalou met en avant les efforts de l'Etat en matière de soutien du livre et de promotion de l'édition au pays

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou a mis en avant, jeudi à Alger, les efforts déployés par l'Etat dans la promotion de l'industrie du livre, appelant les éditeurs et acteurs du secteur de l'édition à développer les acquis réalisés au service du paysage culturel national et du renforcement de l'édifice intellectuel et civilisationnel de l'Algérie.

Dans le cadre de la clôture du programme de soutien à l'édition pour l'année 2024, Zouhir Ballalou a présidé, au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, une rencontre élargie avec des éditeurs, des libraires et des écrivains, ayant permis de passer en revue les principaux indicateurs définissant les perspectives de l'édition et de l'industrie du livre en Algérie.

Ont pris part à cette rencontre le président du Haut conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaid, le président de l'Académie algérienne de la langue arabe (AALA), Cherif Meribai, le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, le président de la Commission de la culture, de l'information, de la jeunesse et du tourisme au Conseil de la nation, Bousbaa Mahfoud, ainsi que le coordinateur de la commission algérienne Histoire et Mémoire, Lahcène Zeghidi.

Les efforts consentis par l'Etat en matière d'industrie du livre constituent une "fierté pour notre pays" et requièrent la conjugaison des efforts de tous pour préserver et développer ces acquis au service du paysage culturel et du renforcement de l'édifice intellectuel et civilisationnel" de l'Algérie, a déclaré M. Ballalou, ajoutant que son département oeuvre à "garantir toutes les conditions matérielles, humaines et règlementaires pour promouvoir l'industrie du livre".

Le soutien apporté par le ministère "implique l'encouragement des intervenants dans cette industrie et la garantie de toutes les conditions favorables à sa promotion, dont le soutien financier à travers les différents programmes mis en place par le ministère ayant procédé en 2024 à l'impression de 104.000 exemplaires, outre l'octroi d'aides financières pour l'acquisition de quelque 32.000 titres, pour atteindre 209.140 exemplaires destinés aux bibliothèques de lecture publique, a-t-il indiqué.

Le ministre a, en outre, fait savoir que son département ministériel "lancera, cette année, un programme ambitieux pour le soutien du livre et de l'édition qui sera mis en oeuvre prochainement", de même qu'il a été décidé de "prolonger" la période des inscriptions pour l'obtention d'aides financières "jusqu'à fin février pour permettre à tous les concernés d'en bénéficier", appelant à cette occasion tous les éditeurs à se rapprocher des services de la Direction du livre au ministère.

Rappelant l'ensemble des textes législatifs consacrés à l'organisation des activités et du marché du livre, M. Ballalou a affirmé que son secteur "veille à réunir toutes les conditions nécessaires à la promotion et au développement de cette industrie".

Il a également exposé la vision du secteur pour encourager et élargir les opérations de distribution, et ce à travers "l'établissement d'une nouvelle politique pour les salons" du livre, portant essentiellement sur le renforcement du réseau des salons périodiques, notamment les salons nationaux organisés par le ministère à travers le territoire national, ainsi que la promotion et le renforcement de la participation nationale aux salons internationaux.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République, M. bdelmadjid Tebboune en matière de numérisation, le secteur compte "dans un avenir proche" procéder au "réseautage de toutes bibliothèques de lecture publique, au nombre de 594", selon M. Ballalou, ajoutant que cette opération a été "lancée en début d'année, avec le réseautage, en un temps record, de 21 bibliothèques, et nous espérons achever cette opération avant la fin du premier semestre de 2025".