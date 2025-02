Togo: Gomado et les têtes couronnées et Asafos, en conclave ce Vendredi !

S'il y a une chose dont on est sûr dans la commune de Golfe 1, c'est qu'aucun développement local durable n'est possible sans l'implication de toutes les couches de la société. C'est donc fort d'une telle conviction que dans chacune de ses initiatives en faveur des populations, cette commune de Bè Afédomé, dirigée par le ministre maire, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, intègre les différentes composantes de la communauté Bè.

Ainsi, dans leur dynamique, le Maire principal et ses pairs élus locaux de cette commune sont allés ce vendredi 31 Janvier 2025 à la rencontre de ces têtes couronnées de leur ressort territorial. « On dit généralement chez nous que même si vous êtes une grande puissance, que vous n'organisez pas une réunion pour revoir votre stratégie, c'est un petit pays qui va vous détruire. Ce qui veut dire que la communauté Bè pour ne pas dire le canton de Bè est l'un des cantons du Togo qui fait partie intégrante de la ville de Lomé.

Donc c'est un canton qui doit toujours se repositionner pour penser du développement de son territoire et que le canton est aussi assimilé, au territoire de notre commune de Golfe 1. Il y a une grande partie de ce canton qui constitue le territoire de la commune de Golfe 1 et que aussi les têtes couronnées, avec leurs conseillers généralement appelés Asafos sont des acteurs incontournables en matière de maintien de la cohésion sociale, de la paix et que sans ces deux concepts, on ne peut pas vraiment s'asseoir pour parler de développement », a-t-il informé, plaçant la rencontre dans son contexte.

Et, a précisé M. Gomado, « on se retrouve pour discuter des maux, de tous les problèmes de notre communauté et de trouver une solution durable ».

Il est à noter qu'à cette invitation du Conseil communal de Golfe 1, ont répondu « 150 personnes, des têtes couronnées, les Ségas et Asafos ».

Pour information, la mandature des Conseils municipaux arrivés à la tête des 117 communes du Togo à la suite des élections locales de Juin 2019 arrive à échéance dans quelques mois. Et déjà l'heure doit être au bilan dans les diverses sphères afin de voir ce qui a été et ce qui n'a pas été, afin de savoir se positionner et se repositionner pour les prochaines joutes.