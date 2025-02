Ile Maurice: Yvan Legris rachète Aon Maurice

-Une nouvelle équipe dirigée par le tandem Hotee/Jeeban

-Bernard Yen devient consultant à temps partiel

C'est officiel : Aon Solutions Ltd, spécialisée dans les investissements et les services actuariels, ne sera plus une filiale sud-africaine. La holding a en effet décidé de se retirer de Maurice en cédant ses opérations à Yvan Legris, actuaire professionnel et chairman d'Actuarix Holdings Ltd. Le montant de la transaction n'a toutefois pas été dévoilé.

Officiellement, cette décision d'Aon Plc fait suite à une révision stratég ique d'Aon Maur ice. Toutefois, elle s'inscrit aussi dans une réorganisation plus large de ses activités en Afrique subsaharienne. L'éloignement des opérations mauriciennes par rapport au siège social aurait également pesé dans la balance.

Le nouvel acquéreur, Yvan Legris, n'est pas un inconnu chez Aon : il a participé à son lancement à Maurice en 1997 avant de gravir les échelons jusqu'à devenir Global Chief Executive Officer (CEO) d'Aon Consulting. Une nouvelle équipe dirigeante sera mise en place, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes. Elle sera menée par deux actuaires de la société : Noor Hotee, ex-Head of Wealth, et Samuel Jeeban, consultant. Quant à Bernard Yen, il quittera son poste actuel une fois l'acquisition finalisée, mais restera consultant à temps partiel pour accompagner la transition et encadrer les équipes.

Aon Solutions prévoit un rebranding dans un futur proche et continuera à fournir des conseils et services professionnels à sa clientèle locale et régionale, tout en collaborant avec Aon pour servir ses clients internationaux. Yvan Legris entend positionner la société de manière à attirer et retenir les meilleurs talents du marché local.

«Notre priorité est de rassurer nos clients et de leur garantir un service ininterrompu, conforme aux standards d'Aon, en nous appuyant sur notre réseau mondial et notre expertise approfondie», soulignent le CEO d'Aon Afrique du Sud, le Dr Nolwandle Mgoqi, et Bernard Yen, Managing Director d'Aon Solutions Ltd.

Employant une quarantaine de personnes, dont une majorité des professionnels de la finance, et intervenant dans divers secteurs, Aon Maurice se prépare à une nouvelle phase de son développement. «Nous avons des projets passionnants, notamment l'extension de notre gamme de services et la création de nouvelles opportunités professionnelles», explique Yvan Legris. Il confie également éprouver une grande émotion à l'idée de revenir dans l'entreprise qu'il a fondée il y a plus de 25 ans. «C'est une occasion unique de guider nos consultants et courtiers vers un avenir où Aon Solutions deviendra une entreprise régionale indépendante, offrant des services de courtage, d'actuariat et d'investissement de classe mondiale, avec les technologies les plus avancées pour améliorer l'expérience client.»