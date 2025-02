Ethiopie: Le secrétaire général du parti tanzanien CCM met l'accent sur la collaboration pour surmonter les défis mondiaux

Addis Abeba — Le secrétaire général du parti tanzanien Chama Cha Mapinduzi (CCM), Emmanuel Nchimbi, a souligné la nécessité d'une collaboration entre l'Éthiopie et la Tanzanie pour surmonter les multiples défis mondiaux allant du changement climatique à la sécurité.

Le secrétaire général a fait la déclaration lors de son discours à l'ouverture du deuxième congrès du Parti de la prospérité au pouvoir en Éthiopie à Addis-Abeba aujourd'hui.

Nchimbi a déclaré : « Pendant toutes ces périodes, notre unité et notre solidité sont encore plus importantes qu'auparavant lorsque le monde connaît de multiples défis mondiaux allant du changement climatique aux conflits, en passant par l'énergie et la sécurité, qui nous obligent à travailler ensemble et à sauver notre peuple et la planète. »

Les élections générales organisées en Éthiopie en juillet 2021, qui ont abouti à une victoire significative du Parti de la prospérité et lui ont conféré la responsabilité de former un gouvernement, témoignent de la confiance que lui accorde la population éthiopienne, a-t-il noté.

Il a transmis la solidarité de la Tanzanie à son parti frère, renforçant l'amitié et la collaboration entre le PP et le CCM, ainsi qu'entre les peuples de Tanzanie et d'Éthiopie.

Le Secrétaire général a également exprimé l'engagement de son gouvernement à poursuivre son partenariat avec l'Éthiopie pour relever les défis mondiaux et favoriser le développement économique dans l'intérêt mutuel des deux pays.