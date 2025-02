Afrique de l'Est: L'Éthiopie est gardienne de la stabilité, championne de l'intégration régionale - Secrétaire général du RPP de Djibouti

Addis-Abeba — Le secrétaire général du Rassemblement populaire pour le progrès (RPP) et ministre des Finances de Djibouti, ILyas Moussa Dawaleh, décrit l'Éthiopie comme un gardien de la stabilité et un champion de l'intégration économique régionale.

Le secrétaire général a fait cette remarque dans son discours de solidarité prononcé à l'ouverture du deuxième congrès du Parti de la prospérité au pouvoir en Éthiopie à Addis-Abeba aujourd'hui.

Dawaleh a déclaré que plus que jamais, l'Éthiopie doit continuer à jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la paix et de la stabilité régionales, la transformation économique et le renforcement des liens entre les nations de la région.

« Pour y parvenir, la confiance est essentielle, la confiance entre nos nations et nos pays, la confiance entre les dirigeants, la confiance entre les peuples, avec la confiance, nous favorisons un dialogue plus approfondi, la coopération et les opportunités pour tous. »

Selon lui, une Afrique pacifique, intégrée et économiquement forte n'est pas seulement un rêve, c'est une nécessité. L'Éthiopie a toujours été un pilier régional, a souligné le secrétaire général du RPP.

« Gardien de la stabilité, champion de l'intégration économique régionale, et comme Djibouti est considéré comme un bien public mondial, nous considérons également l'Éthiopie comme un bien public régional et mondial. »

Il a évoqué le pouvoir de l'unité dans toute la région en mentionnant les défis existants dans la Corne de l'Afrique. « Nous sommes confrontés au terrorisme et aux menaces sécuritaires, au changement climatique et aux chocs environnementaux, à la géopolitique mondiale imprévisible, à ce défi, à cette demande, à l'unité, à la résilience, à une coopération plus approfondie ensemble, nous renforçons notre résilience.

Ensemble, nous assurons la stabilité et la prospérité régionales, et ensemble, nous nous élevons. »

Dans un esprit de solidarité régionale, il a exprimé le ferme soutien de Djibouti et a encouragé la vision et le leadership du Parti de la prospérité dans le lancement de l'initiative de réconciliation nationale éthiopienne. Dawaleh a conclu son discours en soulignant la nécessité d'une forte cohésion dans la région et d'agir ensemble comme une seule famille avec un destin partagé et entrelacé.