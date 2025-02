Congo-Brazzaville: Secteur pétrolier - Les acteurs échangent à Pointe-Noire avec des membres du gouvernement

Firmin AYessa et Bruno Jean Richard Itoua, respectivement ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale et ministre des Hydrocarbures ont échangé, du 29 au 30 janvier dans la capitale économique du Congo, avec les partenaires sociaux du secteur pétrolier et parapétrolier.

La rencontre entre l'exécutif et les partenaires du secteur pétrolier a porté sur la mise en oeuvre de la Caisse d'assurance maladie universelle (Camu) et son opérationnalisation. Une commission technique constituée à cet effet indique qu'après les premiers échanges destinés à baliser la concertation, les parties ne remettent pas en cause le principe de solidarité sur lequel repose cette caisse et s'accordent sur le fait que la concertation doit porter plutôt sur les modalités de mise en oeuvre de cette caisse. Elles ont ainsi convenu de la préservation des acquis sociaux des travailleurs de ce secteur en matière de couverture maladie.

En effet, dans le cadre de la démarche progressive de mise en oeuvre de la Camu, les parties ont convenu et arrêté la non prise en compte des entreprises et des travailleurs de ce secteur dans la phase pilote ; la sortie des entreprises de ce secteur de la liste des entreprises notifiées dans cette phase; la garantie du non prélèvement durant la phase pilote des cotisations sociales des travailleurs de ce secteur ayant déjà effectué l'enrôlement ; l'intégration des entreprises et des travailleurs de ce secteur dans la dynamique de la mise en oeuvre de la Camu dans la phase d'extension à l'ensemble des assujettis, après dialogue social ; la réaffirmation du principe du dialogue social continu afin de régler les différends éventuels liés à la mise en oeuvre de cette caisse dans ce secteur.

Les parties ont, en outre, pris l'engagement d'accélérer le processus de négociation collective en lien avec la convention collective des entreprises des services pétroliers et celle de la Congolaise des raffinages. Elles ont, enfin, convenu du retrait de l'avis de grève prévu pour le 4 février.

Une seconde commission technique mise en place a passé en revue les différentes préoccupations et suivi les informations données par la partie gouvernementale. Les parties ont retenu que les employeurs soutiennent l'objectif ambitieux et noble du gouvernement consistant à mettre en oeuvre le régime d'assurance maladie universelle. Son opérationnalisation dans ce secteur doit se faire dans le cadre d'un dialogue continu avec des partenaires sociaux et les employeurs s'alignent sur les conclusions issues de la concertation avec les travailleurs.

Dans le cadre de la démarche progressive de mise en oeuvre de la Camu, les parties ont convenu que toutes les sociétés du secteur pétrolier et parapétrolier sont à retirer de la liste des entreprises de la phase pilote, dans la mesure où elles n'ont pas été toutes enrôlées pour éviter les disparités éventuelles. Aucun prélèvement des cotisations sociales au titre de la Camo ne doit être opéré tant que l'entreprise n'est pas immatriculée et que ses travailleurs ne sont pas enrôlés. Le maintien du dialogue social dans un cadre tripartite a été retenu

Clôturant les travaux, le ministre d'Etat, Firmin Ayessa, a signifié que la rencontre a été organisée à la demande des pétroliers en vue d'apporter des réponses aux interrogations toutes légitimes qui ont inspiré la mise en oeuvre de la Camu dans le secteur pétrolier et parapétrolier.

« Les réponses que vous attendiez vous ont été données en toute transparence, en toute objectivité, en toute franchise. Vos interrogations et nos réponses ont nourri les belles discussions que nous avons eues. De ces discussions a pu jaillir la lumière espérée, lumière portée par les résultats fructueux auxquels nous sommes parvenus. Nous avons, pendant 24 heures, apporté notre pierre utile à l'édification de notre modèle de protection sociale. Modèlede protection sociale que le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, s'emploie à mettre en oeuvre patiemment, mais avec détermination.

Ce modèle de protection sociale qui repose pour l'essentiel sur la solidarité de tous face aux grands enjeux sociaux, particulièrement celui relatif à la santé afin que personne ne soit laissé pour compte et abandonné au bord de la route. Au sortir d'icin chacun de nous devra jouer pleinement sa partition dans l'exécution des engagements que nous venons de prendre sans atermoiement, sans bémol», a déclaré le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa.

Notons que cette concertation a fait suite à l'avis de reprise de grève émis récemment par l'inter-fédération syndicale des travailleurs, en rapport avec la mise en oeuvre de la Camu dans le secteur pétrolier et parapétrolier.