Angola: Le Président João Lourenço appelle les Africains à s'unir pour parvenir à la paix et à la réconciliation nationale

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a appelé vendredi à l'engagement de tous les Africains, en particulier les jeunes et les femmes, à instaurer la paix et la réconciliation nationales.

S'exprimant lors d'une conférence virtuelle, à l'occasion de la Journée de la paix et de la réconciliation du continent, célébrée ce vendredi 31 janvier pour la troisième fois, le Chef de l'État angolais a déclaré qu'il était nécessaire de mettre toutes les ressources matérielles, intellectuelles et spirituelles en faveur de la paix et réconciliation pour le développement économique et social des pays et du continent dans son ensemble.

En tant que champion de la paix et de la réconciliation de l'Union africaine (UA), le Président João Lourenço a été le premier à s'exprimer sur une liste comprenant des représentants de plusieurs pays africains et de l'organisation continentale.

L'homme d'État angolais a exhorté chaque Africain, individuellement et collectivement, à se mobiliser pour qu'avec les forces vives des nations et les leaders qui les dirigent, « nous mettions de côté nos différences et les transformions en notre plus grande force » et « ensemble, nous puissions construire le chemin qui nous mène à la paix, à la stabilité et à la sécurité ».

João Lourenço a regretté que nous continuions à observer, avec une grande tristesse, « une dangereuse tendance à mettre de côté à la légère les valeurs de fraternité et de solidarité africaine et à agir contre les intérêts propres de l'Afrique et de ses peuples, créant des facteurs d'instabilité et d'insécurité ».

Pour le Chef de l'État angolais, cette tendance dangereuse est due au fait de négliger la force et l'importance du dialogue et des solutions diplomatiques comme le seul moyen acceptable de dissiper les tensions et d'éviter les guerres qui génèrent et aggravent la pauvreté, associée au grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés provoqués par ces conflits.

Selon le Président João Lourenço, les mauvais exemples de cette conduite répréhensible en Afrique ne valorisent pas les hommes et les femmes qui en sont à l'origine, « au contraire, ils les placent dans les pages les moins glorieuses de l'histoire africaine comme promoteurs de tragédies humaines à tous égards répréhensibles.

Dans ce contexte, João Lourenço a exhorté les dirigeants dont l'implication directe ou indirecte est capable de faire la différence, à oeuvrer en faveur de la paix et de la réconciliation sur le continent africain, avec un accent particulier sur l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC), le Soudan et la région du Sahel, ainsi que dans d'autres zones de conflit, en donnant la priorité au dialogue comme meilleur moyen de résoudre les différends.

Il a souligné que « l'Afrique que nous rêvons et aspirons toujours à être, économiquement forte et socialement stable, qui vaincre l'analphabétisme, la faim et la pauvreté, qui garantit l'emploi et le bien-être à ses enfants et qui est effectivement respectée au concert des nations» ne peut être obtenu qu'avec un silence des armes capable de promouvoir une paix et une réconciliation véritables et durables.

Le Président de la République d'Angola a rappelé que les pères fondateurs du nationalisme africain ont combattu et rêvé d'une Afrique unie, développée et prospère, après avoir obtenu les indépendances nationales.

Il a reconnu que, six décennies après l'avènement de l'autodétermination des peuples africains, c'est avec une grande inquiétude que le continent continue de faire face à des défis complexes, découlant, dans de nombreux cas, de conflits armés qui affectent gravement les relations entre certains États africains et conditionnent dans une large mesure les efforts en faveur du développement et du bien-être des peuples d'Afrique.

Le 31 janvier a été institué le 28 mai, à Malabo (Guinée équatoriale), comme Journée de la paix et de la réconciliation en Afrique, par la Déclaration de la 16ème Session extraordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine.

C'est le 31 janvier 2000 que les dirigeants africains ont officiellement lancé la transition de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à l'Union africaine (UA).