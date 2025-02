Cote d'Ivoire: Ecole d'architecture d'Abidjan - La direction présente les grands chantiers 2025

Le professeur Kouadio Bénié Marcel, le directeur général de l'Ecole d'architecture d'Abidjan (Eaa), a présenté dans la soirée du jeudi 30 janvier 2024 « les grands chantiers » que la direction compte réaliser au cours de l'année 2025. C'était à l'occasion des échanges des voeux ce nouvel an entre le personnel administratif, enseignant, la direction et le Conseil d'administration dans les locaux de l'établissement à Cocody (Abidjan).

Au dire du Professeur Kouadio Bénié Marcel, la direction prend l'engagement de réaliser, au cours de l'année 2025, les chantiers suivants : l'achèvement des travaux de la cantine et des toilettes des étudiants. L'aménagement d'une salle de travail des étudiants, d'une salle de dessins, le système d'archivage électronique, la transformation de la salle atelier du deuxième étage, ainsi que l'aménagement d'une salle multimédia, la transformation du sous-sol en salle d'atelier et de reprographie et l'introduction du dossier de reconnaissance des diplômes par le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur (Cames). « Le délai est assez court. Nous avons trois mois pour boucler ledit dossier », a-t-il souligné.

Il notamment formulé au président du Conseil d'administration (Pca), Joseph Amon, et à l'ensemble des membres dudit Conseil, des voeux de santé et de sagesse tout au long de cette année 2025 pour être toujours disponibles de sorte à booster les nombreux projets de l'Ecole. Mais également pour fédérer toutes les intelligences, les différents sons de cloches pour la prise de la bonne décision. « Sans aucun doute, votre sens d'écoute, votre humilité et votre modestie vous permettront de hisser très haut l'Ordre et l'Ecole d'architecture d'Abidjan », a-t-il déclaré.

Le Pca et par ailleurs président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire a non seulement confirmé les démarches en cours en vue de la reconnaissance des diplômes délivrés par l'Eaa par le Cames. Mais aussi, dans la droite ligne du développement den l'Ecole, M. Joseph Amon a révélé la signature de partenariat avec des établissements à l'extérieur pour permettre aux étudiants, au personnel enseignant et administratif d'acquérir l'expérience internationale. En revanche, pour que tous ces projets voient le jour, le travail individuel et l'effort des apprenants, des enseignants et de l'administration sont requis. « 2025 est le départ de ces grands chantiers », a-t-il mentionné.

Au nom de l'ensemble du personnel, Odoh Ambroise, directeur des moyens généraux, a exprimé sa reconnaissance au Conseil d'administration et à la direction pour avoir su créer un environnement de travail propice à l'épanouissement et surtout la communication, essentielle pour la renforcer la confiance et l'engagement de chaque membre du personnel.